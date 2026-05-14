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▲黃明志發文解釋坐輪椅代步原因。（圖／翻攝自Facebook@Namewee 黃明志)

馬來西亞歌手黃明志（Namewee）先前捲入網紅謝侑芯命案，並在馬來西亞被控持有毒品及受管制藥物。今（14）日上午坐輪椅至法院開庭，法庭宣判，黃明志無罪釋放。馬來西亞媒體《星洲網》報導，檢方在開庭時表示，黃明志已委託新任代表律師，且提交第二任陳情書。報導指出，檢方稱，在考量最新毒理學檢測報告及案件調查進展後，無意繼續提告，決定接納黃明志提出的第2份陳情書。起初，檢方建議讓黃明志獲得「無事省釋」（DNAA，即暫時釋放但保留追究權利）。不過，黃明志新任代表律師主張，若法院如此宣判，將影響其當事人在工作上的合約損失。因此，黃明志代表律師要求法院宣判黃明志無罪釋放。法官在聽取雙方陳詞後，最終裁定黃明志無罪釋放。2025年10月22日，黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭指控持有1.57克冰毒及0.78克壯陽藥。不過，去年12月18日，黃明志最新尿檢結果出爐，顯示4種毒品反應全數為陰性。根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師曾於今年3月中旬首度提交 「陳情書」（Surat Representasi），請求控方撤回控狀。但在4月29日開庭時，檢方不接納該陳情書，也不同意撤銷控訴。如今，檢方告知總檢察署（Attorney-General's Chambers）已接受黃明志第二次撤銷指控的請求後，法官Khairunnisak Hassni下令撤銷指控並宣告無罪釋放。這場長達半年多的官司終於劃下句點。此外，黃明志今日出庭時則以輪椅代步，引發各界關注。事後，他也在社群平台發文解釋，因腳部不慎受傷，因此才坐輪椅出庭。