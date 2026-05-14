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美國總統川普在今（14日）與中國國家主席習近平進行川習會，晚間川習兩人以及美中雙方代表和商界領袖進行國宴。特斯拉執行長馬斯克也是座上賓，值得注意的是，馬斯克在場內被目睹到在滑手機，且打開馬斯克的X帳號一看，他竟然在人民大會堂現場回覆海外反共X帳號「李老師不是你老師」的貼文。在這場國宴上，美中商界領袖都成了來賓，特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳以及蘋果執行長庫克皆有出席，在過程中也互相合影留念。許多中國商界人士也紛紛來與馬斯克拍照。馬斯克在會場內受到許多人爭相合影，在拍照過程中，小米集團創辦人、董事長雷軍走到馬斯克旁拍了一下肩膀，希望馬斯克能夠與他合照自拍，馬斯克先是握手，接著鼓起臉看起來有些撐不住大批粉絲前來，接著雷軍便拿出自己的小米手機自拍，沒想到，馬斯克做出眨右眼的搞怪表情。有趣的是，馬斯克在這場國宴中不時拿起手機猛按，讓人好奇他究竟在打些什麼；未料，在他持有的X平台上，於中國當地時間晚間八點時，馬斯克突然在一則貼文留言，這則貼文內容是馬斯克帶著小兒子一起來到美中會談現場的畫面，並敘述了馬斯克的小兒子穿著中國元素的上衣。馬斯克在這一X帳號貼文下方使用簡體中文留言，提到「我的兒子正在學習普通話」，值得注意的是，發出這則貼文和影片畫面的，是知名的中國海外反共帳號「李老師不是你老師」，他也回覆馬斯克，「可以讓他多看我的X，了解真實的中國廣大普通人的生存境遇」。兩人對話掀起數百萬人觀看，許多海外中國網友笑稱，「馬哥知道自己回覆的是誰嗎？」、「你知道你在和反賊互動嗎」，還有人敲碗「晚宴吃什麼讓我看一下好嗎」。