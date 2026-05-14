我是廣告 請繼續往下閱讀

金管會今（14）日宣布，即日起開放投信、投顧等全委業者，在替專業機構投資人與高淨值法人操作店頭衍生性商品時，可與同一金控集團內的關係企業交易。過去若壽險公司、科技業等法人客戶委託投信投顧代操資產，在進行店頭市場衍生性商品交易時，交易對手不能是同集團關係企業，主要是為了避免利益衝突。不過，金管會認為，專業機構投資人與高淨值法人本身具備較高的內控與監督能力，因此只要雙方在書面契約中明確同意，即可放寬相關限制。這次鬆綁後，金控集團內部資源整合空間將更大。舉例來說，壽險公司可委託同集團投信代操資產，投信再透過同集團券商承作店頭衍生性商品避險，形成壽險、投信、券商之間更完整的分工，也有助降低交易成本、提升資金運用效率。高淨值法人戶同樣受惠。過去若企業主要往來券商與受託投信屬同一集團，可能因關係人交易限制，無法透過同集團完成全委與避險安排；新制上路後，企業資金在委外管理與避險操作上將更具彈性。