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▲▼ㄚ頭花5年就存到第一桶金100萬元，大方公開自己的儲蓄公式。（圖／翻攝自ㄚ頭YouTube）

38歲丫頭（詹子晴）從節目《我愛黑澀會》出道，除了至今仍活躍各大綜藝節目，她同時擁有9個副業品牌，堪稱演藝圈的「副業女王」。丫頭小時候家裡是列冊的低收入戶，她從18歲開始就省吃儉用理財，每月限制生活費花用，其餘資金拿來投資基金，23歲就存到人生的第一桶金（100萬元），如今擁有3間房產的她，曾經大方分享存錢的公式，「即收入扣掉固定支出、儲蓄，最後才是你的『花費』！」丫頭表示，自己從18歲到23歲，花了5年時間就存到第一桶金100萬元，她公開自己的儲蓄公式，「『收入』扣掉『固定支出』、扣掉『儲蓄』，最後才是你的『花費』！」雖然聽起來很簡單，但很多人實際卻做不到，丫頭正是遵從這個法則，一步步存到第一桶金，她也強調一定要嚴格控管支出，才能早日達成目標。以月薪3萬元來舉例，丫頭說，首先扣掉1萬元的房租，剩下的錢還要再扣掉6000塊的「固定支出」，包括水電瓦斯、手機、保險等費用，丫頭表示「固定支出」顧名思義是絕對不能增加的意思，剩下的1萬4000元再分出6000元當作儲蓄，最後8000元才是每個月真的可以拿來花用的錢。不少人聽到8000元應該覺得很難，丫頭也說：「如果你不先苦後甘的話，你一輩子會一直苦苦苦苦苦，苦一輩子！你就會存不到錢啊！」丫頭也將儲蓄的6000元分別買了2支3000元基金，加上自己住家裡省掉1萬元花費，又拿去買2支5000元的基金，且每支基金都持有2到5年，「因為長期持有，你才不會一直買在高點，你是平均分攤。」這些基金也讓丫頭有賺錢，加速她存到100萬元的目標，而長久以來遵循此存錢密技，讓如今的她成為演藝圈的「小富婆」。