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中東衝突導致全球運輸、飼料原料與肥料成本持續上升，馬來西亞農業及糧食安全部警告，大馬食品價格預計在今年下半年面臨上漲壓力。《聯合早報》報導，馬來西亞農業及糧食安全部部長Datuk Seri Mohamad Sabu於13日出席公開活動後指出，目前馬國糧食庫存穩定，供應鏈未有中斷情況。其中，白米供應充足，庫存足以應付至今年底。不過，玉米和大豆等進口飼料原料價格持續上漲，下半年的食品價格可能受影響。他表示：「玉米及黃豆等雞飼料主要從巴西及阿根廷進口。白米則是巴基斯坦、印度及孟加拉。這些供應暫時未受嚴重影響，但油價上漲推高運輸及農業成本，包括化肥與尿素的價格。」另外，由於擔心未來數月海產捕撈量可能減少，因此當局已提前規劃應對措施，包括加強推動水產養殖，希望增加未來三至四個月的水產產量。至於蔬菜供應，部長表示，目前金馬崙高原蔬菜供過於求，導致當局必須介入處理，以免菜農因農產品滯銷而蒙受損失。報導提到，部長強調，目前馬來西亞整體食品價格漲幅尚不明顯，但政府不會掉以輕心，將密切監督市場狀況，提前採取措施以協助減輕人民負擔，並確保糧食供應穩定。