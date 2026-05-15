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馬來西亞統計局最新數據顯示，大馬全國今年首季總人口3,440萬，比去年同期3,420萬略增20萬或0.5%。其中華族人口再減0.1%，佔總人口22.1%。這反映出成長率從先前的0.9%放緩至0.5%。馬來西亞統計局局長兼首席統計師烏茲爾（Mohd Uzir Mahidin）表示，人口結構總體保持穩定，公民佔總人口的 90.1%，非公民佔 9.9%。此外，馬來西亞的老化趨勢仍在持續，65 歲及以上人口的比例從7.9%上升至8%；0至14歲兒童人口比例則略有下降，從21.8%降至21.6%。按性別劃分，男性人口從1,790萬增至1,800萬，而女性人口從1,620萬略微增至1,630萬。整體性別比例為每100名女性對應110名男性，而公民的性別比例為每100名女性對應102名男性。按種族劃分，馬來人佔總人口的58.3%，高於去年同期記錄的58.2%。華人人口比例從22.2%略為下降至22.1%，而印度裔人口比例維持不變，為6.5%。其他原住民人口比例也維持不變，為12.3%。