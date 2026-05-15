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世界銀行預測，馬來西亞經濟今年將實現4.4%的穩健成長，國內需求將持續支撐經濟活動，但在全球衝突和貿易緊張局勢的風險下，仍面臨相當大的不確定性。《馬來郵報》報導，世界銀行菲律賓、馬來西亞和汶萊地區主任Zafer Mustafaoglu，14日參加「2026年4月馬來西亞經濟監測報告」發布會。他在開幕致詞時表示：「地緣政治衝突與貿易緊張局勢、全球增長疲軟、金融市場動盪，以及主要經濟體的政策不確定性，都可能對貿易與市場信心造成壓力。」他指出，即使在全球環境極度不確定的情況下，馬來西亞在2025年下半年的經濟成長也超出了預期。「這將全年經濟成長率推升至強勁的 5.2%，主要受惠於強勁的內需帶動與出口表現。這項卓越的成果，反映出經濟體系的潛在實力與韌性，」他補充道。但Mustafaoglu也強調，馬來西亞正面臨一個重要挑戰：雖然就業情況依然強勁，但生產力成長卻較為溫和。這導致許多畢業生從事的工作無法充分發揮他們的技能。他認為，這不僅是勞動市場問題，人力資本利用不足也是企業活力問題。他提到：「當經商環境受到市場競爭性不足、缺乏競爭力的法規、繁瑣的審批程序、融資管道不平等以及破產處理程序緩慢等因素阻礙時，企業創新將會受限，進而削弱生產力與薪資的增長。」他表示，馬來西亞的就業挑戰從根本上來說是生產力挑戰，如果生產力成長沒有提高，薪資就無法持續成長。Mustafaoglu説：「要應對這項挑戰，必須將重心從『職位數量』轉向『職位品質』。報告中強調了三項優先任務，分別是：打造更具活力的商務環境、激發創新並將資金引導至高生產力領域，以及提升勞工技能以建立具備未來競爭力的人力資本。」