我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名51歲新加坡女子譚麗英（Catherine Tan Li Eng，音譯）於5月12日抵達法院。（圖／翻攝自海峽時報）







一名51歲新加坡女子先後從超市偷竊共19瓶葡萄酒，被超市內的人臉辨識系統辨識出來後，當場被捕並於本月12日被判處8天監禁。綜合新加坡媒體《亞洲新聞台》（CNA）、《獅城新聞》等報導，這位女子名為譚麗英（Catherine Tan Li Eng，音譯），她坦承在2025年9月2日至2025年9月11日期間，先後七次前往榜鵝（Punggol）的一家連鎖超市昇菘超市（Sheng Siong），一共偷竊19瓶Jacob’s Creek葡萄酒，總價值約556新元（約合新台幣13748元）。報導稱，2025年9月10日，超市一名員工在盤點庫存時首次發現缺貨，隨即通知經理。他們查看了監視器影像後，發現譚麗英在葡萄酒區拿著三個袋子。她先將三瓶葡萄酒裝進其中一個袋子後離開，幾分鐘後返回，再拿走了一瓶。監視器畫面顯示，譚麗英走向自助結帳櫃檯，但只掃描了價格較低的商品，沒有掃描到Jacob’s Creek葡萄酒。在發現該偷竊行為後，員工將譚麗英的照片上傳至安全系統中。隔天，譚麗英再次來到超市，超市經理的手機便收到通知。經理在自助結帳櫃檯攔住譚麗英，並詢問她是否已支付所有商品的款項。譚麗英一度聲稱已經掃描並支付所有商品，但經理檢查她的購物袋後，發現她故意漏掃了三瓶葡萄酒。經理馬上報警，譚麗英隨後支付約470新元（約合新台幣11622元）購買剩餘的酒。在法庭上，譚麗英的辯護律師稱，鑑於被告是其母親和一位智力障礙表親的唯一照顧者，再加上被告已表達悔意並已全額償還，請求法庭從輕發落，僅判處一至兩天監禁。不過，地方法官駁回了該請求。法官表示，被盜金額巨大，且被告屢犯，加重了案件的嚴重性。《亞洲新聞台》報導指出，昇菘超市於2024年4月推出了由AI驅動的人臉辨識監視器系統，並於2025年8月宣布將該系統推廣到所有門市，以遏止商店竊盜。當時，商店竊盜已成為新加坡青少年最常見的犯罪手段之一。當員工發現庫存差異後，可透過查看監視器影像確認竊盜行為。若鎖定嫌犯，其照片會上傳到系統；如果同一人再次進入門市，系統會向員工發送手機警報。