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市場看好「川習會」對於舒緩美中緊張關係的作用，加上思科系統（Cisco）等科技股的強勁加持，令AI交易熱度持續走高，美股週四延續利好氣氛，主要指數皆收漲，其中道瓊工業指數並重回5萬點大關。綜合《CNBC》等外媒報導，軟體巨頭思科系統（Cisco）公布的第3季財報和業績指引超出華爾街預期，同時宣布將裁員近4000人「瘦身」，令該公司股價飆升 。美國銀行資產管理公司（U.S. Bank Asset Management）的研究主管梅茲（William Merz）表示，目前看來，相關企業的基本面非常強勁，盈利增長勢頭令人難以忽視，尤其是美國大型企業。14日收盤，美股道瓊工業指數上漲370.26點或0.75%，報50063.46點；那斯達克指數上漲232.88點或0.88%，報26635.22點；標普500指數上漲56.99點或0.77%，報7501.24點；費城半導體指數上漲55.80點或0.46%，報12073.78點。焦點科技股方面，因有消息指美國已批准阿里巴巴、騰訊等約10家中國企業購買輝達（Nvidia）的H200晶片，其股價收漲約4.4%；思科系統（Cisco）則受惠於AI業務，財報及業務展望亮眼，股價飆升13.4%，為表現最強的道指成份股，亦創下2011年以來最大單日升幅。分析認為，思科、輝達、亞馬遜等科技股支撐了美股反彈，所以雖然中東衝突持續不斷、國際油價居高不下，投資人對通膨的擔憂依然存在甚至加劇，但道瓊工業指數仍然走高。