美國總統川普（Donald Trump），目前人正在中國進行國是訪問，並已於昨（14日）與中國國家主席習近平會晤。他向美媒表示，中國將訂購200架波音（Boeing）公司的飛機。然而，分析認為，這個數字普遍低於事前的預期，週四收盤，波音股價挫跌約4.7%。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，川普是在接受《福斯新聞》電訪時，透露習近平同意訂購200架波音飛機，形容「這是件大事」。不過，這樣的訂購量令投資人感到失望，波音股價隨之下跌。
報導指出，華爾街原本預期，中國會向波音訂購更多飛機，知名投資銀行傑富瑞（Jefferies）估計的數量甚至高達500架，是川普受訪說的2倍多。
截至發稿時間為止，波音公司尚未回應外媒置評的要求，也還沒確認有關訂單的消息。
報導提到，波音近10年都沒有從中國獲得大訂單，對方持續向其主要競爭對手-空中巴士公司（Airbus）購買產品。
此次川普訪中，帶了多位美國大型企業的高層隨行，包括波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg），他上個月才在公司財報電話會議上表示，美中元首峰會對波音而言意義重大。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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截至發稿時間為止，波音公司尚未回應外媒置評的要求，也還沒確認有關訂單的消息。
報導提到，波音近10年都沒有從中國獲得大訂單，對方持續向其主要競爭對手-空中巴士公司（Airbus）購買產品。
此次川普訪中，帶了多位美國大型企業的高層隨行，包括波音執行長奧特伯格（Kelly Ortberg），他上個月才在公司財報電話會議上表示，美中元首峰會對波音而言意義重大。
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