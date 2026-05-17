豆腐買回家吃不完怎麼辦？豆腐只要打開之後，放在冰箱沒幾天就會變質、不能吃了，豆腐應該怎麼保存呢？日本生活網站就提供超簡單的豆腐保存法，只要用乾淨清水、金屬湯匙，就能延長豆腐的保存期限，不容易壞掉。
水＋加熱湯匙 簡易封口延長保存期限
日本生活網站「grapee」表示，豆腐販賣時會浸泡在水中，預防豆腐在運送過程中碰撞破裂，也可以減少豆腐和空氣接觸，降低細菌滋生和氧化速度，所以保存豆腐時也可以依照這個原則，以「水」來保存豆腐，只要把豆腐浸泡在乾淨的水裡，就能延緩變質。
現在民眾購買的豆腐普遍是用塑膠盒裝的，如果一餐用不完一盒豆腐，「grapee」建議，把封膜開到需要的部分，取出需要的豆腐後，剩下的豆腐就保留在盒子中，再加入乾淨的清水，把金屬湯匙稍微加熱、輕壓封膜，讓封膜重新貼上，最後冷藏保存就可以了，這樣做可以不用保鮮盒、保鮮膜，也不會增加垃圾，超級簡單。
豆腐保存4步驟
1、封膜不要全部撕掉：開啟豆腐盒時，把封膜開到需要的地方就好，不要把封膜整個撕掉，後續才可以重新封上豆腐盒，取出需要的豆腐分量。
2、豆腐盒中加水：剩下的豆腐保留在盒中，再加入乾淨的水，讓豆腐浸泡在水中，把盒子邊緣的水分擦乾。
3、加熱湯匙封口：將金屬湯匙的頭部稍微加熱，可使用隔熱手套拿著湯匙加熱、小心燙傷，以加熱過的湯匙輕壓盒子封膜邊緣，讓封膜重新貼回盒子上。
4、放入冷藏：完成簡易封口後，把豆腐盒放進冰箱冷藏即可。
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日本生活網站「grapee」表示，豆腐販賣時會浸泡在水中，預防豆腐在運送過程中碰撞破裂，也可以減少豆腐和空氣接觸，降低細菌滋生和氧化速度，所以保存豆腐時也可以依照這個原則，以「水」來保存豆腐，只要把豆腐浸泡在乾淨的水裡，就能延緩變質。
現在民眾購買的豆腐普遍是用塑膠盒裝的，如果一餐用不完一盒豆腐，「grapee」建議，把封膜開到需要的部分，取出需要的豆腐後，剩下的豆腐就保留在盒子中，再加入乾淨的清水，把金屬湯匙稍微加熱、輕壓封膜，讓封膜重新貼上，最後冷藏保存就可以了，這樣做可以不用保鮮盒、保鮮膜，也不會增加垃圾，超級簡單。
1、封膜不要全部撕掉：開啟豆腐盒時，把封膜開到需要的地方就好，不要把封膜整個撕掉，後續才可以重新封上豆腐盒，取出需要的豆腐分量。
2、豆腐盒中加水：剩下的豆腐保留在盒中，再加入乾淨的水，讓豆腐浸泡在水中，把盒子邊緣的水分擦乾。
3、加熱湯匙封口：將金屬湯匙的頭部稍微加熱，可使用隔熱手套拿著湯匙加熱、小心燙傷，以加熱過的湯匙輕壓盒子封膜邊緣，讓封膜重新貼回盒子上。
4、放入冷藏：完成簡易封口後，把豆腐盒放進冰箱冷藏即可。