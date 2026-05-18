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今天天氣開始飆高溫 午後中南部防大雨

▲未來一周各地白天高溫悶熱，高溫都能來到30度以上，尤其是中南部可達33至35度。（圖／中央氣象署）

周二起午後雷陣雨主導 周末雲量增多

▲未來一周天氣悶熱，各地高溫突破30度，不過午後降雨機率高。（圖／中央氣象署）

未來一周天氣晴朗偏熱，早晚微涼，天氣風險公司分析師黃國致表示，今（18）日台灣各地天氣晴朗穩定，午後中南部要留意雷陣雨，周二至周五（5月19日至5月22日），各地上午多雲到晴、午後山區有短暫雷陣雨；周末（5月23日至5月25日）雲量略增，高溫稍降1至2度，但整體仍維持白天偏熱、早晚偏涼天氣型態。黃國致指出，今天台灣是偏東風環境，除了東部、南部水氣稍多，上午是多雲局部短暫雨天氣外，其它地區大致是晴朗穩定天氣；午後中南部會有局部短暫雷陣雨，南部山區局部有較大雨勢發生機會，前往山區活動請攜帶雨具並留意天氣變化。氣溫方面，今天北台灣22至31度，中部23至32度，南部24至32度，東部21至29度，白天偏熱，務必多補充水分並注意防曬，且日夜溫差大，早出晚歸可帶件薄外套。黃國致提及，周二至周五，台灣由偏東風逐漸轉為西南風環境，天除東南部、恆春半島有局部零星短暫雨外，其它地區上午多雲到晴天氣，午後雲量增多，各地山區、近山區有局部短暫雷陣雨。周二至周五氣溫變化也不大，都是日間偏熱、早晚較涼的天氣型態。周末各地仍為多雲到晴天氣，但雲量稍增多、午後各地山區局部有陣雨發生，氣溫受雲量稍增多影響，日間高溫略降1至2度，低溫方面無明顯變動。