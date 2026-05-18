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畢業季9折！陶板屋秀證件：消費6客套餐吃優惠

▲陶板屋畢業季秀證件，消費6客套餐打9折優惠。（圖／王品集團提供）

畢業季原燒狂送30隻白蝦！自助吧店型：再開2家

▲畢業季原燒狂送30隻白蝦！原燒「沙拉烤物放題」自助吧店型再開2家。（圖／王品集團提供）

全台原燒則有星座優惠！

迎接畢業季，王品集團表示，鎖定謝師宴聚餐優惠，秀學生證、教師證、醫生證或公司識別證，到陶板屋內用消費6客套餐打9折優惠。原燒台中公益和西屯家樂福店，出示畢業照或學士照大方「招待30隻白蝦」；推薦自助吧「沙拉烤物放題」吃到飽店型，新店開幕再開2家「桃園台茂店、頭份尚順育樂世界店」資訊一覽。近期推出全新菜色的「陶板屋」，長達25公分的搶眼主餐「巨串炙烤骰子牛」震撼社群版面，只要套餐價698元起享受7道美味菜色。最新畢業季優惠，而原燒升級「沙拉烤物放題」自助吧店型好評不斷，從現點現做的焦糖牛肉吐司、到限時限量的甜點黑糖珍珠蛋塔和糖炙香橙，超過40種菜色的自助吧無限享用吃到飽。全新自助吧店型再開2家，5月27日開幕「原燒」桃園台茂店、5月28日開幕頭份尚順育樂世界店，雙雙提供在地人專屬優惠，推薦細膩的水象星座搭配鹹香微酸的主廚塩醬、熱情的火象星座推薦香辣椒麻、務實的土象星座提供濃口燒肉醬、生性自由的風象星座則是醇厚味噌醬。