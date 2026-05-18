台灣街道上有不少平價牛排店面，因主打高親民的價格，搭配高CP值的自助吧無限量供應當作特點，吸引大小朋友們光顧。但牛排端上桌後，都得經歷牛排鐵板放涼等待降溫的過程，不過就有老饕表示，建議趁著鐵板還熱時「倒入濃湯」，不只能讓蛋加快速度變熟，也不怕蛋黏在鐵板上，亦可加入番茄醬等調味料，自創全新風味炒蛋，大讚吃起來口感更香、更濃厚！
牛排端上桌別等鐵板涼！「隱藏吃法」牛排店老闆也沒學過
有網友近日在Threads貼出一段短片，好奇詢問「有人也會這樣嗎？吃鐵板時趁熱倒上濃湯！特別好吃」，從影片畫面中可見，一盤牛排還熱騰騰的，但原PO沒有等待鐵板溫度冷卻，反而拿出一碗店家附贈的玉米濃湯，將整碗湯倒入盤內，倒下後鐵板瞬間發出滋滋作響的聲音，濃郁湯汁也和牛排醬混在一塊。
就連牛排店老闆也驚呼「店開那麼久，第一次見到」。
牛排蛋一翻就破！老饕實測「加濃湯」秒拯救：變超香
據了解，一般平價牛排端上桌時，通常鐵板還會保持高溫狀態，同時鐵板上的蛋也會是半熟狀態，民眾會利用鐵板還熱的這段時間，將蛋翻面至全熟，或者戳破讓金黃濃郁的蛋液流出，但若翻面時沒抓準時機，便會發生蛋翻面就碎的慘劇。
不過網友建議，可以靠著「加入玉米濃湯」這招，加快速度讓蛋變熟，還能避免蛋液黏在鐵板上，味道上還能享受濃湯的美味湯汁，大讚「其實這樣除了幫助燙熟蛋，還可以增加視覺跟味覺！三重享受」。
留言中亦有老饕實測該作法，提到加入玉米濃湯後，能避免蛋被燙到過老，同時提供隱藏吃法，建議將濃湯淋上半熟蛋後迅速炒開，口感將會變得超香。此外，也可以加入番茄醬等調味料，瞬間就可以做出一道全新滋味炒蛋。不過老饕強調，濃湯千萬不要淋到鐵板上，需倒在蛋液上，因濃湯碰到鐵板後會讓其溫度下降，牛排就無法維持熱度。
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有網友近日在Threads貼出一段短片，好奇詢問「有人也會這樣嗎？吃鐵板時趁熱倒上濃湯！特別好吃」，從影片畫面中可見，一盤牛排還熱騰騰的，但原PO沒有等待鐵板溫度冷卻，反而拿出一碗店家附贈的玉米濃湯，將整碗湯倒入盤內，倒下後鐵板瞬間發出滋滋作響的聲音，濃郁湯汁也和牛排醬混在一塊。
就連牛排店老闆也驚呼「店開那麼久，第一次見到」。
牛排蛋一翻就破！老饕實測「加濃湯」秒拯救：變超香
據了解，一般平價牛排端上桌時，通常鐵板還會保持高溫狀態，同時鐵板上的蛋也會是半熟狀態，民眾會利用鐵板還熱的這段時間，將蛋翻面至全熟，或者戳破讓金黃濃郁的蛋液流出，但若翻面時沒抓準時機，便會發生蛋翻面就碎的慘劇。
留言中亦有老饕實測該作法，提到加入玉米濃湯後，能避免蛋被燙到過老，同時提供隱藏吃法，建議將濃湯淋上半熟蛋後迅速炒開，口感將會變得超香。此外，也可以加入番茄醬等調味料，瞬間就可以做出一道全新滋味炒蛋。不過老饕強調，濃湯千萬不要淋到鐵板上，需倒在蛋液上，因濃湯碰到鐵板後會讓其溫度下降，牛排就無法維持熱度。