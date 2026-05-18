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牛排端上桌別等鐵板涼！「隱藏吃法」牛排店老闆也沒學過

就連牛排店老闆也驚呼「店開那麼久，第一次見到」。

牛排蛋一翻就破！老饕實測「加濃湯」秒拯救：變超香

▲民眾會利用鐵板還熱的這段時間，將蛋翻面至全熟，或者戳破讓金黃濃郁的蛋液流出，但若翻面時沒抓準時機，便會發生蛋翻面就碎的慘劇。（圖／記者陳雅雲攝）

加入玉米濃湯後，能避免蛋被燙到過老，同時提供隱藏吃法，建議將濃湯淋上半熟蛋後迅速炒開，口感將會變得超香。此外，也可以加入番茄醬等調味料，瞬間就可以做出一道全新滋味炒蛋。

▲老饕表示加入玉米濃湯後，再迅速炒開，接著加入番茄醬，瞬間就可以做出一道番茄滋味炒蛋。（圖／翻攝Threads）

台灣街道上有不少平價牛排店面，因主打高親民的價格，搭配高CP值的自助吧無限量供應當作特點，吸引大小朋友們光顧。，大讚吃起來口感更香、更濃厚！有網友近日在Threads貼出一段短片，好奇詢問「有人也會這樣嗎？吃鐵板時趁熱倒上濃湯！特別好吃」，從影片畫面中可見，一盤牛排還熱騰騰的，，濃郁湯汁也和牛排醬混在一塊。影片曝光後，不少老饕認為原PO創意十足，大讚「這是什麼高級吃法，我下次也要這樣吃」、「你也可以去坐高麗菜煮蛋那桌」、「我從小就這樣吃，嫁給先生後，他看到我吃法，覺得我真是搞怪」，據了解，一般平價牛排端上桌時，通常鐵板還會保持高溫狀態，同時鐵板上的蛋也會是半熟狀態，民眾會利用鐵板還熱的這段時間，將蛋翻面至全熟，或者戳破讓金黃濃郁的蛋液流出，但若翻面時沒抓準時機，便會發生蛋翻面就碎的慘劇。不過網友建議，可以靠著「加入玉米濃湯」這招，留言中亦有老饕實測該作法，提到不過老饕強調，濃湯千萬不要淋到鐵板上，需倒在蛋液上，因濃湯碰到鐵板後會讓其溫度下降，牛排就無法維持熱度。