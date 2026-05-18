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漢堡王：全新黑醬風雲系列！兩款新品開吃

▲漢堡王黑醬風雲系列新品，開吃「黑醬安格斯牛肉堡」、「黑醬烤雞堡」。（圖／漢堡王提供）

摩斯漢堡：買一送一！進駐信義區百貨 微風南山店開幕優惠

再進駐信義區百貨商圈，微風南山店已於5月15日盛大開幕，優惠活動一覽：



◾️5月15日起，凡至微風南山店消費， 即可獲得「回客兌換券」一張（數量有限，送完為止）；可於6月1日至7 月15日期間，免費兌換「方塊薯餅3個」、「中杯冰紅茶」或「 中杯摩斯咖啡」三選一，每券限兌換一次。



◾️5月15日至6月30日止，購買任一摩斯套餐送 MOS提袋乙個；「蒟蒻禮盒買一送一」，購買蜂蜜檸檬或葡萄口味蒟蒻禮盒，優惠價600元（原價1, 200元），每箱再加39元， 即可升級為期間限定新口味「冬瓜檸檬蒟蒻」。



摩斯漢堡微風南山店 資訊

地址：台北市信義區西村里松智路17號B2

電話：02-2722-9507

時間：周日至周三11:00-21:30、周四至周六11:00-22:00



▲摩斯漢堡進駐信義區百貨，微風南山店開幕。（圖／摩斯漢堡提供）



漢堡王表示，新品「黑醬風雲」系列開吃，特製香濃黑胡椒醬搭配優質火烤厚切牛肉和雞腿肉；摩斯漢堡表示，進駐信義區百貨微風南山，不只買一送一，消費送回客兌換券免費吃薯餅、喝冰紅茶等開幕優惠一次整理。漢堡王表示，全新推出期間限定新品「黑醬風雲」系列，主打特製香濃黑胡椒醬，吃得到傳統嗆辣、還帶有濃烈醇厚的香氣。即日起至7月20日，開吃：◾️單點158元、套餐213元，官網獨家餐「搭配小薯條＋黃金QQ球3入＋中杯可樂」208元。◾️單點128元、套餐183元，官網獨家餐「搭配小薯條＋黃金QQ球3入＋中杯可樂」178元。摩斯漢堡表示，看準信義商圈人流，繼台北市府店後，