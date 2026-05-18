漢堡王表示，新品「黑醬風雲」系列開吃，特製香濃黑胡椒醬搭配優質火烤厚切牛肉和雞腿肉；摩斯漢堡表示，進駐信義區百貨微風南山，不只買一送一，消費送回客兌換券免費吃薯餅、喝冰紅茶等開幕優惠一次整理。

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漢堡王：全新黑醬風雲系列！兩款新品開吃

漢堡王表示，全新推出期間限定新品「黑醬風雲」系列，主打特製香濃黑胡椒醬，吃得到傳統嗆辣、還帶有濃烈醇厚的香氣。即日起至7月20日，開吃：

◾️「黑醬安格斯牛肉堡」單點158元、套餐213元，官網獨家餐「搭配小薯條＋黃金QQ球3入＋中杯可樂」208元。

◾️「黑醬烤雞堡」單點128元、套餐183元，官網獨家餐「搭配小薯條＋黃金QQ球3入＋中杯可樂」178元。

▲漢堡王黑醬風雲系列新品，開吃「黑醬安格斯牛肉堡」、「黑醬烤雞堡」。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王黑醬風雲系列新品，開吃「黑醬安格斯牛肉堡」、「黑醬烤雞堡」。（圖／漢堡王提供）
摩斯漢堡：買一送一！進駐信義區百貨　微風南山店開幕優惠

摩斯漢堡表示，看準信義商圈人流，繼台北市府店後，再進駐信義區百貨商圈，微風南山店已於5月15日盛大開幕，優惠活動一覽：

◾️5月15日起，凡至微風南山店消費，即可獲得「回客兌換券」一張（數量有限，送完為止）；可於6月1日至7月15日期間，免費兌換「方塊薯餅3個」、「中杯冰紅茶」或「中杯摩斯咖啡」三選一，每券限兌換一次。

◾️5月15日至6月30日止，購買任一摩斯套餐送MOS提袋乙個；「蒟蒻禮盒買一送一」，購買蜂蜜檸檬或葡萄口味蒟蒻禮盒，優惠價600元（原價1,200元），每箱再加39元，即可升級為期間限定新口味「冬瓜檸檬蒟蒻」。

摩斯漢堡微風南山店　資訊
地址：台北市信義區西村里松智路17號B2
電話：02-2722-9507
時間：周日至周三11:00-21:30、周四至周六11:00-22:00

▲摩斯漢堡進駐信義區百貨，微風南山店開幕。（圖／摩斯漢堡提供）
▲摩斯漢堡進駐信義區百貨，微風南山店開幕。（圖／摩斯漢堡提供）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...