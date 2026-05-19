現領「星巴克買一送一」飲料好友分享券，爽收便宜咖啡優惠只剩倒數2天；根據星巴克官網，5月20日網路情人節「一起吧我愛你」活動，開喝大杯那堤雙杯178元；星巴克小編在粉專上表示，韓國爆紅的Aerocano空氣美式新品，台灣5月22日開賣。CoCo都可表示，周二咖啡日「買一送一」喝生椰職人拿鐵、果咖美式一次整理。
星巴克：買一送一！現領飲料好友分享券2張 咖啡優惠一覽
星巴克星禮程十週年會員回饋活動倒數，十刻同享推薦任務現領「買一送一」咖啡優惠，星巴克表示，即日起至5月20日倒數2天，星禮程會員成功推薦好友加入會員、並完成綁定星巴克LINE官方帳號，即可獲贈10顆星（可累計）；被推薦人可獲得大杯(含)以上飲料好友分享券2張。
好友分享券效期為獲得日+7天，憑券至星巴克門市，單筆購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，並限當場一次領取。
優惠品項依各門市現貨為準，售完為止；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點及星送禮服務，及機場管制區內門市、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
提醒大家，建議全程於LINE內建瀏覽器完成活動，過程中因切換瀏覽器或中斷操作，系統無法追蹤可能影響獲獎權益；每帳號成功推薦獎勵最多10人；被推薦人為從未綁定星巴克LINE官方帳號者，每帳號限贈被推薦獎勵乙次，以系統判斷為準；推薦人Bonus Star將於成功推薦後之48小時內生效，顧客可自行登入星巴克網站或APP查詢。
520網路情人節優惠！星巴克大杯那堤雙杯178元
根據星巴克官網，網路情人節開跑「一起吧我愛你！大杯那堤雙杯178元」活動，5月20日（三）11:00-20:00，單筆消費購買兩杯大杯那堤，即享雙杯178元，可加價更換其他指定品項。適用品項：那堤(含特選)、冷萃咖啡、經典紅茶那堤、焦糖瑪奇朵（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂。
提醒大家，每人每次至多購買兩杯，飲料限當場一次領取，依各門市現貨為準；優惠不併用；本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市（機場管制區內門市：二航廈D3門市、二航管制4F門市、三航廈D15門市）。
韓國爆紅！星巴克Aerocano空氣美式新品 5/22台灣開賣
根據星巴克咖啡同好會臉書粉絲團，星巴克小編表示，韓國爆紅的Aerocano空氣美式新品，將於5月22日開賣。
「Aerocano空氣美式」標榜在傳統冰美式中注入大量空氣，濃縮咖啡融合空氣交織出微泡的絲滑口感，卻保留咖啡香氣，讓星巴克小編直呼：「重新定義你的咖啡日常」，讓人好期待。
CoCo都可：「買一送一」周二咖啡日優惠！
手搖飲料CoCo都可也有咖啡優惠！CoCo都可表示，每周二咖啡日，臨櫃／都可訂同步開喝，生椰職人拿鐵／職人美式／果咖美式「同價位買一送一」優惠！
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告。
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星巴克星禮程十週年會員回饋活動倒數，十刻同享推薦任務現領「買一送一」咖啡優惠，星巴克表示，即日起至5月20日倒數2天，星禮程會員成功推薦好友加入會員、並完成綁定星巴克LINE官方帳號，即可獲贈10顆星（可累計）；被推薦人可獲得大杯(含)以上飲料好友分享券2張。
好友分享券效期為獲得日+7天，憑券至星巴克門市，單筆購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，並限當場一次領取。
優惠品項依各門市現貨為準，售完為止；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點及星送禮服務，及機場管制區內門市、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。
提醒大家，建議全程於LINE內建瀏覽器完成活動，過程中因切換瀏覽器或中斷操作，系統無法追蹤可能影響獲獎權益；每帳號成功推薦獎勵最多10人；被推薦人為從未綁定星巴克LINE官方帳號者，每帳號限贈被推薦獎勵乙次，以系統判斷為準；推薦人Bonus Star將於成功推薦後之48小時內生效，顧客可自行登入星巴克網站或APP查詢。
根據星巴克官網，網路情人節開跑「一起吧我愛你！大杯那堤雙杯178元」活動，5月20日（三）11:00-20:00，單筆消費購買兩杯大杯那堤，即享雙杯178元，可加價更換其他指定品項。適用品項：那堤(含特選)、冷萃咖啡、經典紅茶那堤、焦糖瑪奇朵（含特選）、巧克力可可碎片星冰樂。
提醒大家，每人每次至多購買兩杯，飲料限當場一次領取，依各門市現貨為準；優惠不併用；本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏Dream Plaza台北門市（機場管制區內門市：二航廈D3門市、二航管制4F門市、三航廈D15門市）。
韓國爆紅！星巴克Aerocano空氣美式新品 5/22台灣開賣
根據星巴克咖啡同好會臉書粉絲團，星巴克小編表示，韓國爆紅的Aerocano空氣美式新品，將於5月22日開賣。
「Aerocano空氣美式」標榜在傳統冰美式中注入大量空氣，濃縮咖啡融合空氣交織出微泡的絲滑口感，卻保留咖啡香氣，讓星巴克小編直呼：「重新定義你的咖啡日常」，讓人好期待。
CoCo都可：「買一送一」周二咖啡日優惠！
手搖飲料CoCo都可也有咖啡優惠！CoCo都可表示，每周二咖啡日，臨櫃／都可訂同步開喝，生椰職人拿鐵／職人美式／果咖美式「同價位買一送一」優惠！
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告。