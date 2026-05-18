新北市住宅及都市更新中心（以下簡稱新北住都中心）「115年度論文徵選活動」正式啟動，廣邀全國大學、碩士班及博士班（含在職專班）學生踴躍投稿，共同為社會住宅營運管理與都市更新政策注入學術能量。本次活動總獎金合計新臺幣64萬元，徵件期間自115年5月15日起至10月30日止，號召有志之士為改變城市盡一份心力。
培育專業人才，深化學研與實務接軌
新北住都中心以社會住宅營運及推動都市更新為核心任務，本次徵選鼓勵投入專業研究者激發出具政策參考價值的創見與成果。本次活動設有「社會住宅」與「都市更新」兩大類別，前者聚焦社宅政策規劃、管理效能、數位化應用與國際比較研究；後者則涵蓋都市更新實施機制、公私協力模式、居民參與及永續發展等多元議題，歡迎各領域研究者投稿，作品有機會藉此發光發熱。
豐厚獎金與殊榮，肯定師生研究貢獻
本次論文徵選分為「社會住宅類」及「都市更新類」兩大主題，並設置「校園組」與「社會組」兩類參賽組別，每類別均設有特優、優等、佳作三個等級，得獎者將獲頒新臺幣1萬至3萬元獎金，指導教授亦同享獎金與獎狀，以表彰師生共同投入學術研究的貢獻。四組總獎金合計高達64萬元，鼓勵更多優秀研究人才投入住宅政策與城市更新議題研究。
參賽資格與報名方式
凡於112至114學年度間在國內大專院校發表學術論文（含學位論文）之在學或畢業生均可報名，申請時不限在校身分。論文須以中文撰寫，並附5,000字以內題綱，採APA第七版格式。
有意參賽者請至新北住都中心官網-「徵件活動專區」填妥線上報名表，並上傳相關資料。評審採線上數位審查，由專業學者組成評審委員會進行實質審核，評選重點將以論文的實務貢獻及研究創見為主。
活動時程
徵件截止：115年10月30日
資格審查：11月上旬
決選結果公布：12月上旬
頒獎典禮：12月下旬
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新北住都中心以社會住宅營運及推動都市更新為核心任務，本次徵選鼓勵投入專業研究者激發出具政策參考價值的創見與成果。本次活動設有「社會住宅」與「都市更新」兩大類別，前者聚焦社宅政策規劃、管理效能、數位化應用與國際比較研究；後者則涵蓋都市更新實施機制、公私協力模式、居民參與及永續發展等多元議題，歡迎各領域研究者投稿，作品有機會藉此發光發熱。
豐厚獎金與殊榮，肯定師生研究貢獻
本次論文徵選分為「社會住宅類」及「都市更新類」兩大主題，並設置「校園組」與「社會組」兩類參賽組別，每類別均設有特優、優等、佳作三個等級，得獎者將獲頒新臺幣1萬至3萬元獎金，指導教授亦同享獎金與獎狀，以表彰師生共同投入學術研究的貢獻。四組總獎金合計高達64萬元，鼓勵更多優秀研究人才投入住宅政策與城市更新議題研究。
參賽資格與報名方式
凡於112至114學年度間在國內大專院校發表學術論文（含學位論文）之在學或畢業生均可報名，申請時不限在校身分。論文須以中文撰寫，並附5,000字以內題綱，採APA第七版格式。
有意參賽者請至新北住都中心官網-「徵件活動專區」填妥線上報名表，並上傳相關資料。評審採線上數位審查，由專業學者組成評審委員會進行實質審核，評選重點將以論文的實務貢獻及研究創見為主。
活動時程
徵件截止：115年10月30日
資格審查：11月上旬
決選結果公布：12月上旬
頒獎典禮：12月下旬