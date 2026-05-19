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今天天氣：高溫飆36度 大台北留意午後雷陣雨

▲周四有鋒面接近台灣，桃園以北降雨機率提高，中北部都要注意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

▲未來一周全台高溫炎熱，白天高溫都能突破30度，不過早晚溫差仍較大。（圖／中央氣象署）

明天天氣：持續悶熱 午後大台北有雷雨

一周天氣：周四水氣增多 午後降雨擴大

▲未來一周全台高溫炎熱，白天高溫都能突破30度，不過早晚溫差仍較大。（圖／中央氣象署）

中央氣象署表示，今明兩天（5月19日至5月20日）全台多雲到晴，但午後熱對流發展旺盛，大台北、宜蘭、各地山區留意局部雷陣雨。周四、周五（5月21日至5月22日）鋒面接近，桃園以北及東半部降雨機率提高，未來一周整體仍是「白天悶熱、午後易雨、日夜溫差大」的夏季型態。5月19日今天的天氣，氣象署指出，環境為東南至偏南風，各地多雲到晴，僅迎風面東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後大臺北、東北部、山區有局部短暫雷陣雨，戶外活動可攜帶輕便雨具以備不時之需。溫度方面，各地夜晚清晨低溫普遍21至24度，白天溫暖偏熱，基隆北海岸及東半部高溫28至30度，西半部高溫30至33度，其中南部近山區有局部36度左右高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，請注意防曬並多補充水分。宜蘭、花東北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖環境部提及，風場為偏東風至東南風，西半部風速弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。5月20日明天的天氣，氣象署說明，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大臺北、東北部、其他山區有局部短暫雷陣雨。氣象署提醒，周四、周五將有一波鋒面接近影響，屆時「桃園以北、東南部、恆春半島」全天有不定時有零星降雨，午後「中部以北、宜蘭、花蓮、各地山區」要注意局部短暫雷陣雨。周六、周日水氣再減少，各地回到多雲到晴，午後宜蘭、北部山區有局部短暫雷陣雨。