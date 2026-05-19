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韓星邊佑錫2024年因為主演《背著善宰跑》人氣三級跳，接到跟當紅女星IU主演電視劇《21世紀大君夫人》的機會，原本憑藉帥氣的大君角色收穫不少觀眾芳心，未料16日播出的大結局因扭曲歷史遭到撻伐，他昨天在IG發下手寫信道歉，今（19）日出席Netflix新節目《劉在錫露營》記者會時，再次致歉表示：「對於那部分，我真的感到很抱歉。」而他緊握著麥克風回應，模樣明顯不安緊張。Netflix全新綜藝節目《劉在錫露營》今天舉辦記者會，劉在錫、李光洙、邊佑錫、池睿恩一同出席，但這幾天剛好發生《21世紀大君夫人》扭曲歷史爭議，男主角邊佑錫不免被記者追問，他緊握麥克風大方接球回應：「《劉在錫露營》是一檔團體露營綜藝，由新手營地主劉在錫，搭配行事難以預測的員工李光洙、邊佑錫與池睿恩，與入住的來賓一同互動，打造讓人暫時逃離日常的露營時光。節目主打「盡情聊天、盡情玩鬧、盡情瘋狂」的歡樂概念，預告將帶來不同於以往的綜藝笑點。談到加入節目的原因，邊佑錫表示之前曾經見過劉在錫幾次，一直都希望能有機會合作拍綜藝，也提到粉絲一直很喜歡他日常生活中的模樣，因此認為《劉在錫露營》能讓大家看到自己更自然的一面。《劉在錫露營》將於5月26日在Netflix上線。