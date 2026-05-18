由IU、邊佑錫主演的韓劇《21世紀大君夫人》，在16日迎來大結局。雖然在完結篇強勢衝破13.8%收視率，成功奪下同時段冠軍，戲外卻因為嚴重的歷史考證風波引發韓網大出征、怒批「辱韓」。由於負面輿論持續延燒，男女主角不僅親自發表黑底白字與手寫信向大眾道歉，製作團隊也緊急宣布全面修正畫面，《NOWNEWS今日新聞》特別整理出爭議懶人包，一次看懂來龍去脈。
📌以下為本文重點：
《21世紀大君夫人》劇情脈絡
《21世紀大君夫人》現代王室劇受歡迎原因
《21世紀大君夫人》歷史考察爭議
《21世紀大君夫人》海內外網友反應
《21世紀大君夫人》IU、邊佑錫道歉全文
《大君夫人》劇情背景 現代王室的浪漫愛情故事
《21世紀大君夫人》將故事設定在21世紀依然還在君主立憲制下的韓國，韓國王室依然存在，卻受到現代制度的層層限制。描述生活在21世紀的現代女財閥，為了擺脫平民身份，提出假結婚、嫁入王室成為「大君夫人」的宮廷浪漫故事。邊佑錫在劇中飾演理安大君，IU則飾演財閥女主角成熙周。
韓劇為何愛拍君主立憲制？彌補歷史遺憾
事實上，韓國影視圈已經拍攝過多部現代王室題材，之所以會有這樣的偏好，某方面的原因，其實是源於歷史上的沉痛遺憾。當年大韓帝國因為日本帝國主義的侵略與佔領而走向滅亡。基於這個歷史上的痛點，大眾往往會假想「如果當年沒有被日本統治破壞，王室傳承至今會變怎樣？」藉由戲劇來尋求民族情感的慰藉，因此每當有現代王室劇開播，總是會先累積觀眾滿滿期待感。
《21世紀大君夫人》被罵翻！禮法細節嚴重失誤
既然是以彌補歷史遺憾、展現韓國傳統文化為基礎展開想像，劇中的歷史爭議就格外觸動觀眾的敏感神經。韓國觀眾指出，劇中多處朝鮮時期的王室禮法、台詞用字、甚至傳統韓服的穿搭細節都出現了粗糙的嚴重失誤。
像是劇中邊佑錫飾演的理安大君登基時，配戴的卻是代表附屬國國王的「九旒冕」而非12條天子專用的玉串串珠，且臣民必須高呼「萬歲」，但台下群臣高喊的，卻是藩屬國的用詞「千歲」，也就是說，編劇在劇中把韓國定義成了中國的諸侯國。儘管劇情屬於架空設定，但韓國歷史上明明經歷過宣布獨立、和鄰國平起平坐的「大韓帝國」時期，認為劇組這樣根本是嚴重矮化國家地位。
另外，IU飾演的成熙周在宮裡泡茶時，使用的茶具完全不是韓國傳統茶具，竟是從中國淘寶網站購買的低價「三炮台」茶碗，就連溫杯、泡茶的手法也是中國傳統茶道，並非韓國本土的傳統茶藝。
許多網友痛批，製作團隊不僅沒有宣揚韓國傳統美感，反而扭曲了固有歷史，有「辱韓」之嫌，質疑劇組根本沒有用心考證。
海外劇迷兩極化論戰 台灣網友多數力挺
今（18）日IU、邊佑錫先後在IG上發出道歉文，不過相較於韓國本土網民的嚴厲抨擊，海外其他國家的觀眾則呈現出截然不同的反應。許多歐美及亞洲其他地區的劇迷認為，既然這是一部純屬虛構的架空偶像劇，就不應該用真實歷史的放大鏡去過度檢視，紛紛力挺男女主角。
就連台灣Threads等社群平台上，也掀起正反兩面的激烈論戰。一派台灣網友傻眼力挺演員，紛紛留言：「一開始不就是說時空架空的戲？可以弄到讓演員們出來道歉，真的有夠瘋」、「韓國人就不能好好輕鬆看劇就好嗎！愛看又愛嫌！」、「演員也太衰，不懂為什麼要被罵，好心疼」。
不過也有另一派理性的台灣網友點出關鍵，認為架空的文化背景既然借鑑韓國歷史，就應該做好功課，「人家民族就是有這種自省能力，才有辦法把本土文化守成那樣好嗎？」指出即便是娛樂性質的韓劇，依然具有文化傳播責任，如果在服飾與禮法上誤導外國觀眾，確實不太妥當。
IU道歉聲明全文翻譯：
大家好，我是《21世紀大君夫人》中飾演成熙周的IU。
過去幾天，我仔細閱讀了許多觀眾留下的每一則留言。作為這部作品的主演演員，沒能展現出有責任感的一面，似乎讓大家感到非常失望，對此我感到十分抱歉，直到現在心情依然相當沉重。
對於大家指出劇中多項歷史考據相關問題，我沒有更深入思考便投入演出，這點我沒有任何藉口，真心反省並向大家道歉。
這是一部以韓國歷史為基礎發想、同時希望呈現韓國傳統美感的重要作品，身為演員的我，本來更應該以謹慎態度閱讀劇本、做更多學習與研究，但我卻沒有做到，對此感到很羞愧。
我沒能提前意識到問題的嚴重性，真的很抱歉。
也感謝所有一路守護這部作品到最後、並願意留下意見與批評的觀眾。大家給予的珍貴批評與聲音，我都會牢記在心，未來也會以更加慎重、更加嚴謹的態度面對每一部作品。
再次向大家致上歉意。
邊佑錫道歉文全文翻譯：
您好，我是演員 邊佑錫。
這個週末期間，我一直擔心自己說出的話，是否又會對其他人造成傷害，因此懷著憂慮與不安的心情。對於因這部作品而感到不舒服與擔憂的各位，我想以沉重的心情寫下這段文字。
在作品拍攝與詮釋角色的過程中，我對於作品所承載的歷史脈絡與意義，以及它可能會被觀眾如何解讀與接受，思考得還不夠周全。透過觀眾們提出的意見，我進行了反省與自我檢討，也再次深刻體會到，身為演員，不只是演技本身，更應該對作品所傳遞的訊息與背景脈絡抱持更強烈的責任感，並更加謹慎地思考。
在此向大家致上誠摯的歉意。
也再次感謝一直以來喜愛《21世紀大君夫人》與李安大君，並給予建議與支持的所有人。今後我會以更加慎重且更有深度的態度投入作品。
真的很抱歉。
邊佑錫 敬上
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《21世紀大君夫人》劇情脈絡
《21世紀大君夫人》現代王室劇受歡迎原因
《21世紀大君夫人》歷史考察爭議
《21世紀大君夫人》海內外網友反應
《21世紀大君夫人》IU、邊佑錫道歉全文
《大君夫人》劇情背景 現代王室的浪漫愛情故事
《21世紀大君夫人》將故事設定在21世紀依然還在君主立憲制下的韓國，韓國王室依然存在，卻受到現代制度的層層限制。描述生活在21世紀的現代女財閥，為了擺脫平民身份，提出假結婚、嫁入王室成為「大君夫人」的宮廷浪漫故事。邊佑錫在劇中飾演理安大君，IU則飾演財閥女主角成熙周。
韓劇為何愛拍君主立憲制？彌補歷史遺憾
事實上，韓國影視圈已經拍攝過多部現代王室題材，之所以會有這樣的偏好，某方面的原因，其實是源於歷史上的沉痛遺憾。當年大韓帝國因為日本帝國主義的侵略與佔領而走向滅亡。基於這個歷史上的痛點，大眾往往會假想「如果當年沒有被日本統治破壞，王室傳承至今會變怎樣？」藉由戲劇來尋求民族情感的慰藉，因此每當有現代王室劇開播，總是會先累積觀眾滿滿期待感。
《21世紀大君夫人》被罵翻！禮法細節嚴重失誤
既然是以彌補歷史遺憾、展現韓國傳統文化為基礎展開想像，劇中的歷史爭議就格外觸動觀眾的敏感神經。韓國觀眾指出，劇中多處朝鮮時期的王室禮法、台詞用字、甚至傳統韓服的穿搭細節都出現了粗糙的嚴重失誤。
像是劇中邊佑錫飾演的理安大君登基時，配戴的卻是代表附屬國國王的「九旒冕」而非12條天子專用的玉串串珠，且臣民必須高呼「萬歲」，但台下群臣高喊的，卻是藩屬國的用詞「千歲」，也就是說，編劇在劇中把韓國定義成了中國的諸侯國。儘管劇情屬於架空設定，但韓國歷史上明明經歷過宣布獨立、和鄰國平起平坐的「大韓帝國」時期，認為劇組這樣根本是嚴重矮化國家地位。
另外，IU飾演的成熙周在宮裡泡茶時，使用的茶具完全不是韓國傳統茶具，竟是從中國淘寶網站購買的低價「三炮台」茶碗，就連溫杯、泡茶的手法也是中國傳統茶道，並非韓國本土的傳統茶藝。
許多網友痛批，製作團隊不僅沒有宣揚韓國傳統美感，反而扭曲了固有歷史，有「辱韓」之嫌，質疑劇組根本沒有用心考證。
海外劇迷兩極化論戰 台灣網友多數力挺
今（18）日IU、邊佑錫先後在IG上發出道歉文，不過相較於韓國本土網民的嚴厲抨擊，海外其他國家的觀眾則呈現出截然不同的反應。許多歐美及亞洲其他地區的劇迷認為，既然這是一部純屬虛構的架空偶像劇，就不應該用真實歷史的放大鏡去過度檢視，紛紛力挺男女主角。
就連台灣Threads等社群平台上，也掀起正反兩面的激烈論戰。一派台灣網友傻眼力挺演員，紛紛留言：「一開始不就是說時空架空的戲？可以弄到讓演員們出來道歉，真的有夠瘋」、「韓國人就不能好好輕鬆看劇就好嗎！愛看又愛嫌！」、「演員也太衰，不懂為什麼要被罵，好心疼」。
不過也有另一派理性的台灣網友點出關鍵，認為架空的文化背景既然借鑑韓國歷史，就應該做好功課，「人家民族就是有這種自省能力，才有辦法把本土文化守成那樣好嗎？」指出即便是娛樂性質的韓劇，依然具有文化傳播責任，如果在服飾與禮法上誤導外國觀眾，確實不太妥當。
IU道歉聲明全文翻譯：
大家好，我是《21世紀大君夫人》中飾演成熙周的IU。
過去幾天，我仔細閱讀了許多觀眾留下的每一則留言。作為這部作品的主演演員，沒能展現出有責任感的一面，似乎讓大家感到非常失望，對此我感到十分抱歉，直到現在心情依然相當沉重。
對於大家指出劇中多項歷史考據相關問題，我沒有更深入思考便投入演出，這點我沒有任何藉口，真心反省並向大家道歉。
這是一部以韓國歷史為基礎發想、同時希望呈現韓國傳統美感的重要作品，身為演員的我，本來更應該以謹慎態度閱讀劇本、做更多學習與研究，但我卻沒有做到，對此感到很羞愧。
我沒能提前意識到問題的嚴重性，真的很抱歉。
也感謝所有一路守護這部作品到最後、並願意留下意見與批評的觀眾。大家給予的珍貴批評與聲音，我都會牢記在心，未來也會以更加慎重、更加嚴謹的態度面對每一部作品。
再次向大家致上歉意。
邊佑錫道歉文全文翻譯：
您好，我是演員 邊佑錫。
這個週末期間，我一直擔心自己說出的話，是否又會對其他人造成傷害，因此懷著憂慮與不安的心情。對於因這部作品而感到不舒服與擔憂的各位，我想以沉重的心情寫下這段文字。
在作品拍攝與詮釋角色的過程中，我對於作品所承載的歷史脈絡與意義，以及它可能會被觀眾如何解讀與接受，思考得還不夠周全。透過觀眾們提出的意見，我進行了反省與自我檢討，也再次深刻體會到，身為演員，不只是演技本身，更應該對作品所傳遞的訊息與背景脈絡抱持更強烈的責任感，並更加謹慎地思考。
在此向大家致上誠摯的歉意。
也再次感謝一直以來喜愛《21世紀大君夫人》與李安大君，並給予建議與支持的所有人。今後我會以更加慎重且更有深度的態度投入作品。
真的很抱歉。
邊佑錫 敬上