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▲「女神藝術地標」，巨幅星巴克女神壁畫與金色沖孔設計的女神藝術牆面，以藝術形式融入空間設計的「600」沖孔數字牆。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲星巴克全台第600店「愿秀門市」，就位在南港車站正對面。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「星巴克咖啡三式」由黑圍裙咖啡大師桌邊現泡，採每日限量預約供應。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「黑糖風味奶香咖啡」，全台僅該門市喝得到， 融合在地喜愛的黑糖香氣、星巴克經典濃縮咖啡與綿密黑糖奶泡。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲星巴克也推出「600th 紀念系列商品」，其中「600店小熊盲盒吊飾」，全系列共7款。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲星巴克推出「600th 紀念系列商品」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲星巴克推出一系列「600th 紀念系列商品」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲康是美也獨家與OLIVE YOUNG合作，打造自有品牌專區，包含BOH+、WAKEMAKE、colorgram、BRINGGREEN等人氣品牌。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲美愿秀門市同步升級「mini bar」選品專區。業者觀察到mini size商品，也讓消費者對於新品嘗試意願更高。（圖／記者鍾怡婷攝）

統一旗下兩大品牌康是美與星巴克，同步迎來全台第600間門市，在南港車站正對面打造全新「愿秀門市」，整區還有7-11以及21世紀，四大品牌一次擁有，其中星巴克為最大亮點，除了有限定飲品「黑糖奶香咖啡」全台首賣，還有600店紀念系列商品。星巴克全台第600店「愿秀門市」，就位在南港車站正對面，空間內亮點包括打卡點「女神藝術地標」，巨幅星巴克女神壁畫與金色沖孔設計的女神藝術牆面，以藝術形式融入空間設計的「600」沖孔數字牆，透過光線穿透與流動層次，打造沉浸式視覺體驗。還有全台首創「星巴克咖啡三式」由黑圍裙咖啡大師桌邊現泡，以一種咖啡，三種體驗，打造沉浸式咖啡旅程，採每日限量預約供應。 首先以晨曦「手沖咖啡」揭開風味序曲 ；接續於日午透過「冰搖濃縮咖啡」展現濃縮咖啡的明亮活力； 最後以暮光「冷萃特調」作為風味收尾。星巴克「愿秀門市」還有全台首賣限定飲品「黑糖風味奶香咖啡」，全台僅該門市喝得到， 融合在地喜愛的黑糖香氣、星巴克經典濃縮咖啡與綿密黑糖奶泡，層層堆疊出溫潤且富有層次的風味體驗。此外，星巴克也推出「600th 紀念系列商品」，其中「600店小熊盲盒吊飾」，全系列共7款，只要在門市以原價點購任兩杯大杯以上全品項飲料，就可以獲得一款，還有 隱藏版驚喜設計，增添收藏與開盒樂趣。紀念系列商品中最受矚目的「紀念600 GIANT熊寶寶」，以人氣Bearista熊夥伴結合「600」Logo 設計，搭配灰色帽T與綠色帽繩，展現率性又具生活感的風格語彙。腳底特別繡有限量編碼、年份與「TAIWAN」專屬標誌，全球限量600隻，成為本次最具話題性的收藏亮點。同步推出的「璀璨600馬克杯」、「星戲人魚600馬克杯」、「600店小熊盲盒吊飾」與多款Bearista提袋系列。康是美600店最大特色就是為全台最齊韓妝體驗櫃的分店，集結CLIO、SISTER ANN、DEAR DAHLIA及3CE等全台首發特色櫃。且康是美也獨家與OLIVE YOUNG合作，打造自有品牌專區，包含BOH+、WAKEMAKE、colorgram、BRINGGREEN等人氣品牌，零時差掌握韓國最新美妝潮流，目前全台共有60至70間康是美導入OLIVE YOUNG專櫃，預計7月前擴至100間門市。同時，美愿秀門市同步升級「mini bar」選品專區。業者觀察到mini size商品，也讓消費者對於新品嘗試意願更高，因此特別導入逾百款精巧的美妝新品，以mini包裝更好入手，也同步規劃「聯名」選品專區，集結Cell Fusion C × ZO&FRIENDS聯名防曬系列與聯名盒玩商品。