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▲賈靜雯（左2）的表妹Vivienne曹詩薇（前排右2），是台北知名蔬食餐廳「小小樹食」的老闆娘。（圖／翻攝自衛斯理IG@wes69chia）

台北人氣蔬食品牌「小小樹食」近年成為不少藝人與年輕族群愛店，而外型亮眼的創辦人曹詩薇近日再度掀起討論，除了是賈靜雯的表妹以及高顏值受到關注外，她其實還擁有超狂學歷背景，不僅是英國名校中央聖馬汀藝術與設計學院畢業，更是結合藝術、美學與蔬食理念打造品牌，也讓不少網友驚呼：「根本學霸級老闆娘。」而她創立蔬食餐廳的原因，全因為小時候想要養綿羊。曹詩薇畢業於倫敦知名的中央聖馬汀藝術與設計學院 ，主修藝術與設計相關領域，她曾透露自己並非餐飲科班出身，而是藝術背景，因此看待食物的角度，也更偏向「生活美學」，對她而言從食材、餐具到擺盤，其實都反映了人們的價值觀與生活態度，因此才慢慢誕生出小小樹食如今的品牌樣貌。而曹詩薇之所以踏入蔬食領域，背後原因其實相當可愛，她曾接受《VOGUE》訪問，透露自己小時候在紐西蘭長大，6歲時曾突然想養一隻綿羊，但遭到家人拒絕，沒想到當天晚上爺爺卻在餐廳點了羊排，讓年幼的她世界觀受到嚴重衝擊，從那天開始她便決定不再吃牛、羊、雞等肉類，她笑稱自己其實個性很固執，而這份堅持也一路延續到現在。回到台灣後，曹詩薇結合藝術與飲食理念創立小小樹食，希望透過蔬食傳達更細膩的生活態度，她甚至把品牌公司命名為「一週兩次股份有限公司」，概念就是希望大家一週只要有兩餐願意選擇蔬食，就能替環境與自己帶來改變，她也認為限制反而能激發創作：「就像藝術家只能用粉筆創作時，反而更需要突破技巧。」近年來，小小樹食在台北蔬食圈人氣相當高，不少藝人與KOL都曾朝聖打卡，餐廳主打精緻蔬食與健康料理，加上裝潢風格時尚，因此吸引許多年輕族群喜愛。如今隨著老闆娘曹詩薇的身分被曝光，也讓餐廳話題度再度飆升，不少網友甚至笑說：「現在連老闆娘都變招牌了。」