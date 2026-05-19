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▲▼《男公館》為台灣首部以男公關為主題的影集，題材新穎，卡司皆為一時之選。（圖／男公館臉書）

Netflix台劇《男公館》由偶像轉製作人的陳奕打磨3年，集結張立昂、吳思賢（小樂）、羅宏正、石知田、周予天、孫沁岳、林輝瑝、周曉涵、邱偲琹、任容萱等男女神演出，為台灣首部以男公關為主題的影集，題材新穎，卡司皆為一時之選，不過上線第四天，網路上評價兩極，網友認為台詞尷尬、節奏不對、動作戲不及格，甚至封其為「這幾年看過最爛的電視劇」，對此，陳奕謙虛受教：「無法滿足每一個觀眾。」不少看完《男公館》一、二集的網友給出心得，「有點微妙的台劇，奉勸大家除非是某個演員的鐵粉，不然請謹慎觀賞，感覺劇本的鍋比較大啦」、「大概三句台詞就有一句荒謬的能讓人出戲」、「可能也是預算問題？兩集了完全感受不到紙醉金迷的部分」、「不確定是劇情中二，還是演技浮誇、口條尷尬，看得尷尬癌發作，很喜歡周曉涵，但她在裡面也好尬，故意裝狠的樣子真的看不下去」、「動作戲也不行...那個槍戰比八點檔拍得還糟！」然而，也有一派網友覺得沒如此不堪，「張立昂好跳脫以往的角色風格，超帥，就是跳脫偶像劇男主那種，這次很像懷秋蠍子那樣」、「孫沁岳演反派真的太犯規」、「宏正這次也要突破了嗎？我感覺在戲裡他很愛周予天，根本就是愛的守護」、「尬的是女客人們，主演還不錯，平均顏值也高」、「平均顏值爆表，但我覺得壞的都不夠壞台詞有點小尬，不過才第二集！」指出應該給該劇機會，繼續追後面的集數。針對《男公館》的正反心得評論，製作人陳奕親自回應網友：「謝謝指教，無法滿足每一個觀眾，但大家都很努力～想讓台劇被注意。」女演員邱偲琹表示：「想聽聽如果能變成很好的版本（更具體化）哪些地方可以能改善？比如演技以及劇本的部分，謝謝！」監製辛誌諭也說明：「謝謝你對此戲給了這麼多意見，前1、2集只是一些劇情的鋪陳，希望你能夠繼續往下看，是否會讓你的觀感改變，不管如何，還是要謝謝你，因為你真的很用心在看此劇！」《男公館》是一部以人性與慾望為主軸的黑色喜劇。劇情講述幾名小混混因一次鑽石貪念遭到追殺，陰錯陽差之下躲進頂級男公關會所避難，卻在危機中華麗轉身，成為紅牌男公關，進而在店內展開一連串探索愛情、友情與自我救贖的故事，全劇共10集，已經於Netflix上線。