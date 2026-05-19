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▲林逸欣（左）今日在「519白色恐怖記憶日典禮」和小事製作舞者一起演出，曲目是〈幌馬車之歌〉，右為舞者林素蓮。（圖／記者吳翊緁攝影）

文化部國家人權博物館今（19）日於白色恐怖景美紀念園區禮堂舉辦「519白色恐怖記憶日典禮」，現場聚集約150位政治受難者前輩與家屬。音樂才女林逸欣今日特別登台，以極具感染力的小提琴聲演奏〈幌馬車之歌〉，搭配小事製作舞者演繹受難者的掙扎與惆悵，哀戚琴聲讓不少家屬紅了眼眶。活動結束後，林逸欣也隨即在臉書上發文表示：「不確定能不能原諒，但很確定不能遺忘。」在今日的典禮上，林逸欣攜手小事製作舞者共同帶來的〈幌馬車之歌〉。在一位又一位白色恐怖受難者前輩的黑白投影襯托下，林逸欣全神貫注地拉起弓弦，用極具穿透力且優雅細膩的樂音，迴盪在充滿歷史傷痕的禮堂中。舞者則隨著林逸欣的琴聲起伏，以強烈的肢體語言，詮釋出當年受難者在堅守理念、面對生離死別過程中的掙扎與惆悵。當最後一聲琴音落下，現場凝重而哀傷的藝術張力，深刻震撼了在場所有人。演出結束後，林逸欣發文表示，「關於歷史、關於傷痕。無法想像，那是多麼無助與絕望的年代；有人失去自由，有人失去家人，也有人失去了原本平凡的人生。不確定能不能原諒，但很確定不能遺忘。願歷史不只是遠方的故事，而是提醒我們更珍惜此刻的印記。」林逸欣在典禮上演奏的這首〈幌馬車之歌〉，背後其實承載著一段極其催淚且沉重的台灣歷史。這首歌原為日本時代流傳的世界名曲，歌詞描寫在落葉散落的黃昏馬路上，目送載著愛人的馬車逐漸遠去，充滿了思念與無奈的離愁。過去基隆中學校長鍾浩東在台北帝國大學（現台大）醫學部與妻子蔣碧玉相識相戀，鍾浩東便親自將這首動人的歌曲教給妻子，成了兩人愛情的見證。然而戰後台灣陷入白色恐怖時期，鍾浩東因參與地下黨活動被捕並被判處槍決。在面臨生死訣別的黑暗牢房裡，鍾浩東在〈幌馬車之歌〉的悲壯歌聲中被押往馬場町刑場槍決，這首歌詞也因此成為象徵大時代下悲歡離合的時代輓歌。