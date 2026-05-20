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▲范曉萱與Allen愛情長跑20年了。（圖／吃草的魚提供）

▲馬國弼說自己只剩下約500萬左右的債務，目前斜槓開炸雞店。（圖／馬國弼臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（20）日的娛樂新聞搶先看，港星「阿Sa」蔡卓妍新婚才20天，竟遭網瘋傳「崩潰哭訴已離婚」，正在度蜜月的她火速透過經紀人霸氣粉碎婚變謠言。文青女神范曉萱日前在演唱會與男友Allen激情一吻，深夜又被捕獲兩人同框逛賣場，可見他們愛情長跑20多年依然甜蜜。藝人馬國弼被目擊拍完戲後無縫接軌到炸雞店打工，這13年來他拚命工作，目前已還掉4500萬負債。香港天團Twins成員「阿Sa」蔡卓妍，上月底才剛驚喜宣布閃嫁小10歲的健身教練Elvis，沒想到新婚才20天，陸網竟瘋傳她「已經離婚且搬離愛巢」的假消息。經查發現，該爆料圖片疑似是利用AI合成的假週刊封面，阿Sa目前正甜蜜度蜜月，並透過經紀人火速澄清，表示自己沒有離婚，霸氣粉碎婚變流言。阿Sa更順便替好友阿嬌平反，強調婚禮當天阿嬌有到場。范曉萱日前在台北開唱，與擔任吉他手、交往20多年的大鬍子男友Allen在台上破天荒甜蜜「小啄」接吻，引爆全場高潮。據《CTWANT》報導，近日兩人又被讀者目擊於深夜出現在家樂福新南港店的地下停車場，身邊還有一群友人陪伴；一行人等待排隊繳費期間，Allen手裡拿著一疊文件與范曉萱聊天，兩人互動看起來像老夫老妻，感情顯然非常甜蜜穩定。藝人馬國弼過去因簽賭欠下5000萬元鉅債，後來幡然醒悟，拚命工作、兼差賺錢，努力還債。近日他被直擊拍完八點檔後，就火速開車前往中山區的泰式炸雞店打卡上班，他在店內負責點餐、掌勺油炸並親切招呼客人，動作相當熟練；據《CTWANT》報導，這是馬國弼的最新副業，他也透露自己經過13年努力，目前已還了4500萬債務，只剩下約500萬左右的負債，會繼續努力工作賺錢。