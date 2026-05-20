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▲無毒教母譚敦慈提醒，洗菜千萬別用鹽巴、小蘇打、醋、蔬果清潔劑等浸泡，只要用流動的水沖洗即可。（示意圖／取自pixabay）

高風險蔬菜有哪些？九層塔、芹菜、辣椒要留意

譚敦慈提醒：洗菜不用鹽、小蘇打、蔬果清潔劑

▲農業部指出，若用鹽水浸泡，反而可能破壞菜葉細胞膜，造成營養流失，甚至讓農藥進入菜葉中。（圖／信義居家提供）

蔬菜水果怎麼洗？掌握4步驟

第一步：先沖再泡

第二步：泡完再沖一次

第三步：先洗再切

第四步：葉柄、蒂頭、凹陷處加強清洗

高風險蔬菜怎麼處理？

台北市政府近期接連公布蔬果農藥殘留抽驗結果，民眾餐桌常見的九層塔、芹菜、辣椒、豌豆等品項都被點名。蔬菜、水果如何清洗才能避免農業殘留，從近期抽驗結果來看，民眾購買辛香小葉菜、連續採收作物時要特別注意。台北市衛生局3月抽驗不合格品項包括九層塔、韭菜、香菜、菜豆、泰國椒、白蘿蔔，其中九層塔4件最多；市場處4月批發市場監測則以芹菜、辣椒、豌豆為主要不合格品項。面對農藥殘留，許多人會用鹽水、小蘇打粉、醋或蔬果清潔劑浸泡，認為這樣才洗得乾淨。不過譚敦慈提醒，清洗蔬果最重要的是「流動清水」，不必額外加鹽、小蘇打或清潔劑。農業部相關資料也指出，若用高濃度鹽水浸泡，反而可能破壞菜葉細胞膜，造成營養流失，甚至讓農藥進入菜葉中。料理前先用流動清水沖掉表面泥沙，再以清水短暫浸泡，讓部分殘留物溶出。浸泡後不要直接料理，應再用流動清水沖洗，利用水流帶走附著在表面的髒污與殘留。蔬果應先清洗乾淨，再切根、去蒂、去皮或分切，避免刀具把表皮殘留帶進切面。芹菜、香菜、九層塔等葉菜類，葉片與葉柄縫隙容易卡泥沙；辣椒、甜椒、小黃瓜等蒂頭與凹陷處也要加強沖洗。九層塔、香菜、韭菜等辛香小葉菜，建議先挑掉枯黃葉、爛葉，再分把沖洗；芹菜可將莖葉分開、逐段沖洗葉柄凹槽；辣椒則要先沖洗表面，料理前再去蒂，避免殘留物從蒂頭切口進入。選購時也可優先選擇當季、來源清楚、具產銷履歷或有機標章的蔬果，降低食安風險。