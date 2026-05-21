金針菇價格便宜，在全聯、愛買、家樂福等經常有9到10元的超便宜價格，是吃火鍋時常見配菜，其實金針菇還有超好吃的料理方式，有民眾分享，把金針菇切成厚片，沾蛋液、地瓜粉煎，最後再包海苔一口吃下，又香又脆，就像外面賣的，成本還不用20元，還有其他人也推薦用氣炸鍋烤一烤，撒上調味粉也好吃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
9元金針菇大變身　香脆停不下來

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，下班回家後肚子超餓，想到冰箱裡還有1包9元買下的金針菇，想到有人把金針菇用煎的，他跟著嘗試了一下，沒想到超級好吃，又香又脆，根本停不下來，成本還不到20元，大讚「解鎖了一道居酒屋料理」，吃完後下班的疲勞感都一起消失了，「大推大家試試看，簡單又好吃！」

▲超市的金針菇超便宜，也不太會受到颱風季節影響。（示意圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實說臉書」）
▲超市的金針菇超便宜，也不太會受到颱風季節影響。（示意圖／翻攝自臉書社團「我愛全聯-好物老實說臉書」）
金針菇簡單好吃煎法

步驟1：將整把金針菇切成厚片。

步驟2：先把金針菇裹上蛋液，再沾地瓜粉。

步驟3：下鍋煎到兩面金黃，撒上香蒜胡椒鹽、七味粉，再包海苔一起吃，香酥可口。

內行分享其他吃法　氣炸也美味

貼文一出，許多內行人也分享自己的做法，「先把金針菇用越南米紙包起來，再去切，就不會散開了，提供參考」、「我都只沾蛋液煎，近根部的可切片，其他的直接直式的一小把一小把沾蛋液煎，也可以包海苔一起煎，真的超好吃唷！我會在蛋液裏加入黑白芝麻、羅勒和迷迭香葉，增添風味」。

還有其他人指出，「散開的金針菇煮湯或者明天蒸蛋也好吃」、「拿去氣炸鍋烤一烤，灑孜然粉也好好吃」，讓很多人躍躍欲試，「我也有買，但我搞不出創意吃法，下次來試看看」、「很像巨無霸干貝」、「看著好吃，謝謝分享」、「感覺超級讚的」。

相關新聞

萊爾富太猛！林氏璧揭一堆「日調味料」比LOPIA便宜：內行掃這罐

全聯王彩樺餅乾+蕭亞軒乳酪爆紅！冠名原因曝　最新神組合換溫嵐

他想買好市多1蔬菜！眾狂勸退超苦　內行揭料理神招：小孩也愛吃

好市多里肌牛排零失敗煎法！內行揭「先烤再煎」：筋變軟糯超好吃

張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...