金針菇價格便宜，在全聯、愛買、家樂福等經常有9到10元的超便宜價格，是吃火鍋時常見配菜，其實金針菇還有超好吃的料理方式，有民眾分享，把金針菇切成厚片，沾蛋液、地瓜粉煎，最後再包海苔一口吃下，又香又脆，就像外面賣的，成本還不用20元，還有其他人也推薦用氣炸鍋烤一烤，撒上調味粉也好吃。
9元金針菇大變身 香脆停不下來
原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，下班回家後肚子超餓，想到冰箱裡還有1包9元買下的金針菇，想到有人把金針菇用煎的，他跟著嘗試了一下，沒想到超級好吃，又香又脆，根本停不下來，成本還不到20元，大讚「解鎖了一道居酒屋料理」，吃完後下班的疲勞感都一起消失了，「大推大家試試看，簡單又好吃！」
金針菇簡單好吃煎法
步驟1：將整把金針菇切成厚片。
步驟2：先把金針菇裹上蛋液，再沾地瓜粉。
步驟3：下鍋煎到兩面金黃，撒上香蒜胡椒鹽、七味粉，再包海苔一起吃，香酥可口。
內行分享其他吃法 氣炸也美味
貼文一出，許多內行人也分享自己的做法，「先把金針菇用越南米紙包起來，再去切，就不會散開了，提供參考」、「我都只沾蛋液煎，近根部的可切片，其他的直接直式的一小把一小把沾蛋液煎，也可以包海苔一起煎，真的超好吃唷！我會在蛋液裏加入黑白芝麻、羅勒和迷迭香葉，增添風味」。
還有其他人指出，「散開的金針菇煮湯或者明天蒸蛋也好吃」、「拿去氣炸鍋烤一烤，灑孜然粉也好好吃」，讓很多人躍躍欲試，「我也有買，但我搞不出創意吃法，下次來試看看」、「很像巨無霸干貝」、「看著好吃，謝謝分享」、「感覺超級讚的」。
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原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，下班回家後肚子超餓，想到冰箱裡還有1包9元買下的金針菇，想到有人把金針菇用煎的，他跟著嘗試了一下，沒想到超級好吃，又香又脆，根本停不下來，成本還不到20元，大讚「解鎖了一道居酒屋料理」，吃完後下班的疲勞感都一起消失了，「大推大家試試看，簡單又好吃！」
步驟1：將整把金針菇切成厚片。
步驟2：先把金針菇裹上蛋液，再沾地瓜粉。
步驟3：下鍋煎到兩面金黃，撒上香蒜胡椒鹽、七味粉，再包海苔一起吃，香酥可口。
貼文一出，許多內行人也分享自己的做法，「先把金針菇用越南米紙包起來，再去切，就不會散開了，提供參考」、「我都只沾蛋液煎，近根部的可切片，其他的直接直式的一小把一小把沾蛋液煎，也可以包海苔一起煎，真的超好吃唷！我會在蛋液裏加入黑白芝麻、羅勒和迷迭香葉，增添風味」。
還有其他人指出，「散開的金針菇煮湯或者明天蒸蛋也好吃」、「拿去氣炸鍋烤一烤，灑孜然粉也好好吃」，讓很多人躍躍欲試，「我也有買，但我搞不出創意吃法，下次來試看看」、「很像巨無霸干貝」、「看著好吃，謝謝分享」、「感覺超級讚的」。