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▲游承勳遭影射劈腿、睡陪酒女。（圖／游承勳IG@24chengxun）

▲向佑（右2）曬出這張全家福。（圖／翻攝自抖音）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（22）日的娛樂新聞搶先看，57歲金馬影帝李康生昨日動心導管手術，術後他在臉書發文報平安，表示今日就能出院。中職樂天桃猿二軍球員游承勳遭影射劈腿，前女友在Threads爆料他去石垣島交流賽時偷睡陪酒女。港星向佐的弟弟向佑過生日，他早與家人沒往來，卻低調曬出全家福照片，默默說了句「媽媽辛苦了」，像在跟家人示好。昨日李康生好友蔡明亮發文公開李康生住院動刀一事，請大家幫李康生集氣，隨後李康生順利完成手術，蔡明亮還放上一張他對鏡頭比YA的照片跟外界報平安。李康生後來也親自發文，證實自己20日就已入院，昨日完成手術後，將在今日出院，後續再休養一週就可恢復正常生活，要粉絲別擔心他。一名女子在Threads發文，爆料自己曾跟某位樂天球員交往，「從在一起前到分手後都是滿滿的謊言」，她表示該球員慣性偷吃，去日本石垣島參加交流賽時，甚至帶陪酒女回房睡覺。貼文曝光後引發熱議，留言區不少人提示線索，影射此人就是游承勳，但他本人及球團目前都未做出回應。香港影視大亨向華強與老婆向太陳嵐有2個兒子，一個是加入演藝圈的向佐，還有一個是曾經坐牢的向佑。向太曾多次公開表示自己把向佑寵壞，導致對方做出許多錯事，雙方已不再往來，她甚至已封鎖向佑。但向佑似乎很想跟媽媽取得聯繫，他日前開通抖音，分享自己過生日的影片，尾聲還曬出一張舊的全家福，隔空跟媽媽撒嬌示好：「媽媽辛苦了」。