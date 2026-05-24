高麗菜價格穩定，又能快炒、煮火鍋等多種料理方法，是不少家庭的常備菜，不過高麗菜葉片是一層一層包裹住，裡面的葉片看起來很乾淨，還需要清洗嗎？對此，「無毒教母」譚敦慈坦言，她自己料理時還是會清洗，而且切之前要先用清水稍微沖洗，以免外層的髒污、農藥等接觸切口。
高麗菜內層葉片不用洗？譚敦慈：洗過更安心
有部分民眾認為，高麗菜葉片是由內向外生長，只要把最外層的綠葉剝掉，裡面的葉子其實是乾淨的，不用清洗就能料理食用。不過譚敦慈表示，如果完全沒洗感覺怪怪的，所以她還是建議要洗過比較安心，也能把葉片上的灰塵、髒污洗乾淨。
譚敦慈指出，她在切高麗菜之前，會先用水把整顆高麗菜稍微沖洗，表面的髒污、農藥清洗後再切，切下要用的高麗菜份量後，可以把葉片稍微撥鬆再清洗，讓清水更容易把灰塵、髒污洗乾淨。譚敦慈提醒，高麗菜要用手剝成小塊或是用刀切小塊都可以，但不能切完才洗高麗菜，因為切口越多，表面的農藥、髒污越有可能接觸切口。
日蔬果專家傳授：高麗菜2保鮮法
高麗菜應該怎麼保存呢？根據日媒報導，資深蔬果業者指出，高麗菜在採收後還會維持生長，讓高麗菜逐漸老化，加上放進冷藏會讓菜葉的水分流失，失去高麗菜爽脆的口感，把高麗菜放進放冰箱前，應該針對高麗菜的芯部進行處理。
📌牙籤保鮮法：可在高麗菜心部插進2到3支牙籤，減緩高麗菜生長速度，讓高麗菜水分多維持幾天，再以廚房紙巾或報紙把高麗菜包起來，放進塑膠袋中，保持袋口微開，置於冰箱的冷藏蔬果室中。
📌廚房紙巾保鮮法：若想讓高麗菜放久一點，可以把高麗菜心切除，在原本菜心的位置塞入微濕的廚房紙巾，外層一樣用報紙或廚房紙巾包裹，芯部朝下放進塑膠袋中，這種方法能有效延長高麗菜的保鮮期，記得紙巾每隔數天就要換一次，以免細菌滋生、產生異味。
▲可用蔬果保鮮叉或牙籤，可保持高麗菜新鮮程度。（圖／翻攝蝦皮拍賣）
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有部分民眾認為，高麗菜葉片是由內向外生長，只要把最外層的綠葉剝掉，裡面的葉子其實是乾淨的，不用清洗就能料理食用。不過譚敦慈表示，如果完全沒洗感覺怪怪的，所以她還是建議要洗過比較安心，也能把葉片上的灰塵、髒污洗乾淨。
譚敦慈指出，她在切高麗菜之前，會先用水把整顆高麗菜稍微沖洗，表面的髒污、農藥清洗後再切，切下要用的高麗菜份量後，可以把葉片稍微撥鬆再清洗，讓清水更容易把灰塵、髒污洗乾淨。譚敦慈提醒，高麗菜要用手剝成小塊或是用刀切小塊都可以，但不能切完才洗高麗菜，因為切口越多，表面的農藥、髒污越有可能接觸切口。
高麗菜應該怎麼保存呢？根據日媒報導，資深蔬果業者指出，高麗菜在採收後還會維持生長，讓高麗菜逐漸老化，加上放進冷藏會讓菜葉的水分流失，失去高麗菜爽脆的口感，把高麗菜放進放冰箱前，應該針對高麗菜的芯部進行處理。
📌牙籤保鮮法：可在高麗菜心部插進2到3支牙籤，減緩高麗菜生長速度，讓高麗菜水分多維持幾天，再以廚房紙巾或報紙把高麗菜包起來，放進塑膠袋中，保持袋口微開，置於冰箱的冷藏蔬果室中。
📌廚房紙巾保鮮法：若想讓高麗菜放久一點，可以把高麗菜心切除，在原本菜心的位置塞入微濕的廚房紙巾，外層一樣用報紙或廚房紙巾包裹，芯部朝下放進塑膠袋中，這種方法能有效延長高麗菜的保鮮期，記得紙巾每隔數天就要換一次，以免細菌滋生、產生異味。
▲可用蔬果保鮮叉或牙籤，可保持高麗菜新鮮程度。（圖／翻攝蝦皮拍賣）