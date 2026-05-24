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王鶴棣與沈月近日共同拍攝陸綜《親愛的客棧2026》，因沈月提議最後一集頒獎環節，頒給王鶴棣「最佳你只是個王鶴棣獎」，遭質疑是在暗諷王鶴棣自以為是。王鶴棣本來沒有特別反應，但聽到許多粉絲替他抱不平，他隨後也在微博發文直言：「當時以為是我敏感了，看了一天大家的分析，我想說當時確實不舒服。」此舉正式掀開雙方粉絲罵戰。
沈月的粉絲質疑王鶴棣既然不舒服，為什麼不直接當場說出來或是去找沈月問清楚，有必要故意發文讓沈月難堪嗎？王鶴棣的粉絲則認為，沈月就是在搞霸凌，王鶴棣說出自己的真實感受並無不妥。雙方粉絲因此吵得不可開交，如今更有人在微博爆料，沈月與王鶴棣已互刪彼此微信好友了。
這讓旁觀者們也不禁想起男星劉宇寧過去在直播中的發言。劉宇寧曾提到：「粉絲和粉絲吵架是一回事，但是如果你一個藝人因為粉絲吵架，你跟你的朋友都產生隔閡了，這個事是非常傻的一件事！」當時劉宇寧還強調自己對於這種事情分得非常清楚，「但是有一些藝人其實是腦子不清爽（清醒）的」。
他這段言論如今被網友挖出，大讚是神預言，「劉宇寧說因為粉絲和朋友產生隔閡很傻」的關鍵字更衝上微博熱搜。觀眾看了都紛紛留言朝聖，「劉宇寧真的演藝圈清流，什麼事情都看得很透澈」、「你看，這不是又被寧哥說中了嗎」、「『頂劉』說還是太權威了」、「難怪劉宇寧粉絲多，他真的會說實話」。
劉宇寧愛聊演藝圈幕後 直播經常被挖出
劉宇寧過去也在直播中說過，合作戲劇的男女主角有的時候根本就不熟，哪怕當初拍攝時有多熱絡，下戲後都各自有活動、其他工作進行，等到該部戲開播時，可能都2、3年時間過去了，男女主角再度合體跑宣傳，其實也有點陌生。當初這段話也被觀眾用來解讀《逐玉》主演田曦薇和張凌赫的關係，認為兩人私下應該沒有到非常熟悉。