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▲無尊（左）、阿喜（右）已經分手。（圖／狼谷娛樂YouTube）

▲李多慧說自己來台灣最不能適應的就是無法天天看到爸媽。（圖／이다혜 李多慧YouTube）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（25）日的娛樂新聞搶先看，張學友現身婚禮獻唱，新郎倌來頭不小，原是港姐吳婉芳的次子胡智同，而他也是張學友的乾兒子。無尊坦承與阿喜已經分手，而阿喜過往早吐露過與無尊不合的理由，雙方5年情斷。李多慧停更半年的YouTube頻道終於上新片了，她邊爬山邊回答Q&A，自爆來台最不習慣1件事 、理想型是肚子QQ的男生。「歌神」張學友完成324場巡演後鮮少露面，23日卻驚喜現身乾兒子胡智同的婚禮。張學友與新郎母親、同時也是他乾妹妹的吳婉芳兩家交情深厚。身為乾爹的他當天坐主桌，更與吳婉芳合唱經典歌曲〈愛是永恆〉送上祝福，讓賓客聽得如癡如醉。現場賓客還包含曾志偉、鄭伊健夫婦及李嘉欣夫婦等星光齊聚，場面十分熱鬧。藝人無尊（謝駿毅）與阿喜（林育品）交往近5年，近日無預警公開分手消息，讓粉絲錯愕。事實上，阿喜本月初就在節目《小姐不熙娣》上坦言，與無尊已經沒有新的話題可聊，雙方對話多靠貼圖來溝通，她偶爾還會受不了無尊，直接封鎖對方，當時小S就直白問她：「幹嘛不分手」，阿喜無奈回應「有在考慮」，如今兩人果然真的選擇分開。韓國啦啦隊女神李多慧時隔半年，終於在昨日更新YouTube頻道，挑戰攀登台北七星山並全程用中文進行Q&A。談到來台最不習慣的事，她坦言是「想念爸媽」，因以前在韓國天天一起吃飯聊天，來台後少有機會而感到寂寞。至於理想型條件，她大方公開喜歡幽默且「肚子QQ的」男生，希望兩人相處能充滿樂趣，並透露未來結婚想定居在安靜的地方。