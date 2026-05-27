中華職棒今（27）日三地開打，連兩場遭到完封的中信兄弟在澄清湖作客台鋼雄鷹試圖終止5連敗，不過本場比賽黃衫軍依舊手感低迷，以0：6慘遭完封，吞下6連敗。9連勝的味全龍在大巨蛋主場迎戰富邦悍將，悍將靠著張育成以及申皓瑋兩發全壘打取得領先優勢，終場悍將以5：1斬斷龍隊9連勝。另外一場統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿的比賽也相當精采，獅隊在4分落後的情況下展開反攻，5、6、7局都有分數進帳，最終以8：5拿下勝利。
中信兄弟慘遭完封 連續28局無分數進帳
中信兄弟此役推出新洋投菲力士掛帥先發，希望能替球隊止敗，不過他表現欠佳，局局都讓台鋼攻佔得點圈，3局下半兩人出局後王柏融、紀慶然連續安打率台鋼先馳得點，4局下台鋼攻勢再起，曾昱磬、曾子祐安打上壘後，吳念庭獲得保送攻佔滿壘，此時中信兄弟決定換下菲力士，由謝榮豪接替登板。
無奈後援投手也無法替他守成，魔鷹擊出一支右外野方向的長打攻下兩分，王柏融一壘方向滾地球造成王政順守備失誤攻下第4分，投菲力本季一軍初先發主投3.1局被打5支安打外加6次保送丟掉4分，最終也承擔敗戰。
在攻擊方面，本場比賽中信兄弟打線依舊「冷冰冰」，全場僅擊出4支安打，計分板掛了9個鴨蛋，最近3場比賽全都遭到完封，已經連續28局無分數進帳，中華職棒史上最多連續局數無得分是兄弟象隊在2006年所創下的38局。
張育成、申皓瑋開轟 富邦斬斷味全9連勝
富邦悍將與味全龍的「龍頭之爭」戰況激烈，富邦悍將先發投手李東洺主投6.1局狂飆8K無失分，再加上張育成、申皓瑋都有全壘打的演出，而味全僅靠著李凱威在9局下半敲出安打打破鴨蛋，最終富邦悍將就以5：1斬斷味全9連勝，上半季封王魔術數字凍結在M17。
林佳緯適時一擊超前比分 統一8：5逆轉勝桃猿
另一地在嘉義的賽事，統一7-ELEVEn獅繼續交手樂天桃猿，樂天在第4局靠著張趙紘以及宋嘉翔的安打攻下4分大局，不過統一很快就展開反擊，5局下半潘磊打出一支高飛犧牲打突破鴨蛋，第6局統一藉著陳晨威的失誤以及陳重羽的長打追平比數，第7局林佳緯在三壘有人的情況下敲安打回超前分，蘇智傑、陳重羽再補刀攻下保險分，最終統一7-ELEVEn獅就以8：5擊敗樂天桃猿。
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中信兄弟此役推出新洋投菲力士掛帥先發，希望能替球隊止敗，不過他表現欠佳，局局都讓台鋼攻佔得點圈，3局下半兩人出局後王柏融、紀慶然連續安打率台鋼先馳得點，4局下台鋼攻勢再起，曾昱磬、曾子祐安打上壘後，吳念庭獲得保送攻佔滿壘，此時中信兄弟決定換下菲力士，由謝榮豪接替登板。
無奈後援投手也無法替他守成，魔鷹擊出一支右外野方向的長打攻下兩分，王柏融一壘方向滾地球造成王政順守備失誤攻下第4分，投菲力本季一軍初先發主投3.1局被打5支安打外加6次保送丟掉4分，最終也承擔敗戰。
在攻擊方面，本場比賽中信兄弟打線依舊「冷冰冰」，全場僅擊出4支安打，計分板掛了9個鴨蛋，最近3場比賽全都遭到完封，已經連續28局無分數進帳，中華職棒史上最多連續局數無得分是兄弟象隊在2006年所創下的38局。
張育成、申皓瑋開轟 富邦斬斷味全9連勝
富邦悍將與味全龍的「龍頭之爭」戰況激烈，富邦悍將先發投手李東洺主投6.1局狂飆8K無失分，再加上張育成、申皓瑋都有全壘打的演出，而味全僅靠著李凱威在9局下半敲出安打打破鴨蛋，最終富邦悍將就以5：1斬斷味全9連勝，上半季封王魔術數字凍結在M17。
另一地在嘉義的賽事，統一7-ELEVEn獅繼續交手樂天桃猿，樂天在第4局靠著張趙紘以及宋嘉翔的安打攻下4分大局，不過統一很快就展開反擊，5局下半潘磊打出一支高飛犧牲打突破鴨蛋，第6局統一藉著陳晨威的失誤以及陳重羽的長打追平比數，第7局林佳緯在三壘有人的情況下敲安打回超前分，蘇智傑、陳重羽再補刀攻下保險分，最終統一7-ELEVEn獅就以8：5擊敗樂天桃猿。