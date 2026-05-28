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洛杉磯道奇隊的二刀流巨星大谷翔平，今（28）日在主場對陣科羅拉多洛磯隊的比賽中以「第1棒、投手兼指定打擊」的身分先發，不但開局就轟出本季第9轟，在投手丘上更繳出6局無安打的超神表現，最終率領道奇以4：1擊退洛磯，豪取5連勝。大谷也順利進帳個人本季第5勝，防禦率依舊維持在誇張的0.82。大谷翔平今日迎來本季第9度先發登板，在首局他僅用3球就將洛磯隊首棒打者三振出局。隨後在首局下半，身為開路先鋒的大谷在打擊區面對洛磯隊的日籍強投菅野智之，大棒一揮將一記150公里的直球狠狠掃向中外野全壘打牆外，連續兩場登板都在首局開轟。隨後隊友弗里曼（Freddie Freeman）也補上一發陽春砲，道奇首局便取得2：0領先。雖然大谷在打擊區火力全開，且主投6局完全沒被敲出任何安打，但此役他的控球出現些許亂流。第4局上半，大谷一上場連續投出四壞球保送與觸身球，隨後在1人出局一、三壘有人的危機下，被卡斯楚（Willi Castro）敲出內野滾地球，洛磯隊趁勢跑回1分。此時大谷翔平立刻飆速，面對下一棒打者投出高達100.3英里（約161.4公里）的最快球速，連續飆出速球將對手三振，成功將失分降到最低。大谷翔平隨後在第5局和第6局重回穩定，5局雖再投出單場第4次四壞球保送，但隨即連續抓下3個出局數；第6局更是大秀K功，飆出單場第7次三振、以三上三下完美下裝。總計大谷翔平今日主投6局共用99球，雖然送出5次保送，但全場沒被敲出任何安打，僅失1分自責分，並送出7次三振、締造本季第8場優質先發，防禦率依舊是令人驚嘆的「0.82」道奇隊的牛棚隨後也完美接力，克萊恩（Wes Klein）與史考特（Tanner Scott）各守住1局無失分。第8局下半，道奇強打帕赫斯（Andy Pages）再補上一發左外野陽春砲攻下保險分，最終再由終結者哈特（Kyle Hurt）成功守住勝果。