綜合所得稅報稅今天（6月1日）就是最後一天！根據財政部統計，截至5月28日為止，預估還有20到30萬戶還沒申報，尚未報稅的民眾記得趁最後一天儘快申報，國稅局表示，今天中午國稅局不會休息，將加班接受民眾實體報稅收件，收件時間也會延長到今天晚上7點，網路報稅及手機報稅則到今天晚上11點59分為止。財政部也提醒民眾，若逾期未報稅，將沒辦法透過網路便利報稅，而且每逾期3天，就會加徵1％的滯納金，最高累計罰10％，還有可能被移送強制執行。
2026綜合所得稅申報時間
財政部表示，114年度綜合所得稅已有613.6萬件完成申報，其中網路申報件數有550.3萬件，稅額試算件數61.2萬件，截至5月31日凌晨3點為止，網路申報件數更來到592.8萬件。財政部也指出，截至5月28日為止，預估還有20到30萬戶還沒申報，提醒民眾今天、6月1日就是報稅最後一天，還沒完成報稅的民眾應儘快申報。
網路申報：2026年5月1日0時至2026年6月1日23時59分。
親自到國稅局申報：各區國稅局上班時間，6月1日中午不休息，晚上延長收件時間至19時。
網路報稅方式可參考：2026綜合所得稅申報開放查詢！身分驗證方式、怎麼報稅、繳稅時間
報稅優惠可參考：2026報稅懶人包》7大銀行回饋、行動支付優惠 繳稅神卡是這兩張
2026綜合所得稅逾期沒繳怎麼罰？
國稅局指出，如果民眾逾期沒有報稅，依照《稅捐稽徵法》第20條規定，每逾期3天就要按照沒有繳稅的金額加徵1％滯納金，逾期30日還是沒有繳納，將被移送強制執行。超過31天還是沒繳稅，每天還會再加收「郵政儲金1年期定期儲金固定利率」利息。
如果忘記申報所得稅，被國稅局發現，或被其他人檢舉，將被處3000元以上、3萬元以下罰鍰，或是按照漏報稅額處3倍以下罰鍰，兩者擇一，從重處罰，自動補報並補繳稅額，可免處罰。
2026綜合所得稅逾期怎麼繳？
如果真的忘記報稅，超過6月1日晚上11點59分，就不能透過網路報稅，只能到國稅局以人工臨櫃補申報所得稅，臨櫃報稅本人需要攜帶申請人身分證正本（申報戶不用全員到場），並繳交以下文件：
📌綜合所得稅結算申報書
📌綜合所得稅自動補報稅額繳款書-15H，到金融機構（郵局不代收）現金繳納後證明聯
📌相關證明文件（如有新增扣除額，需檢附相關證明文件；如有退稅，需提供金融機構帳戶資料）
逾期未超過3天（6月2日到6月4日）
已經完成申報，但沒有繳交稅額的民眾，可在逾期3日內透過以下方式補繳：
📌代收稅款金融機構，如銀行、農會、信用合作社（郵局不代收）。
📌自動櫃員機（ATM）。
📌4大便利商店，稅額在3萬元以下，可到7-11、全家、萊爾富、OK繳納。
📌網路繳稅服務網站。
📌電子支付APP。
逾期超過3天（6月5日之後）
超過3天沒有繳稅，就不能透過線上、ATM、便利商店繳稅，只能親自到代收稅款金融機構，如銀行、農會、信用合作社繳交，郵局不代收。
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財政部表示，114年度綜合所得稅已有613.6萬件完成申報，其中網路申報件數有550.3萬件，稅額試算件數61.2萬件，截至5月31日凌晨3點為止，網路申報件數更來到592.8萬件。財政部也指出，截至5月28日為止，預估還有20到30萬戶還沒申報，提醒民眾今天、6月1日就是報稅最後一天，還沒完成報稅的民眾應儘快申報。
網路申報：2026年5月1日0時至2026年6月1日23時59分。
親自到國稅局申報：各區國稅局上班時間，6月1日中午不休息，晚上延長收件時間至19時。
網路報稅方式可參考：2026綜合所得稅申報開放查詢！身分驗證方式、怎麼報稅、繳稅時間
報稅優惠可參考：2026報稅懶人包》7大銀行回饋、行動支付優惠 繳稅神卡是這兩張
國稅局指出，如果民眾逾期沒有報稅，依照《稅捐稽徵法》第20條規定，每逾期3天就要按照沒有繳稅的金額加徵1％滯納金，逾期30日還是沒有繳納，將被移送強制執行。超過31天還是沒繳稅，每天還會再加收「郵政儲金1年期定期儲金固定利率」利息。
如果忘記申報所得稅，被國稅局發現，或被其他人檢舉，將被處3000元以上、3萬元以下罰鍰，或是按照漏報稅額處3倍以下罰鍰，兩者擇一，從重處罰，自動補報並補繳稅額，可免處罰。
如果真的忘記報稅，超過6月1日晚上11點59分，就不能透過網路報稅，只能到國稅局以人工臨櫃補申報所得稅，臨櫃報稅本人需要攜帶申請人身分證正本（申報戶不用全員到場），並繳交以下文件：
📌綜合所得稅結算申報書
📌綜合所得稅自動補報稅額繳款書-15H，到金融機構（郵局不代收）現金繳納後證明聯
📌相關證明文件（如有新增扣除額，需檢附相關證明文件；如有退稅，需提供金融機構帳戶資料）
已經完成申報，但沒有繳交稅額的民眾，可在逾期3日內透過以下方式補繳：
📌代收稅款金融機構，如銀行、農會、信用合作社（郵局不代收）。
📌自動櫃員機（ATM）。
📌4大便利商店，稅額在3萬元以下，可到7-11、全家、萊爾富、OK繳納。
📌網路繳稅服務網站。
📌電子支付APP。
超過3天沒有繳稅，就不能透過線上、ATM、便利商店繳稅，只能親自到代收稅款金融機構，如銀行、農會、信用合作社繳交，郵局不代收。