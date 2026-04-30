2026年報稅季來了！今年各大銀行也紛紛推出高額回饋及許多好禮活動，其中繳稅最強神卡分別為擁有最高5.5%回饋的上海商業銀行信用卡，以及可享有哩程回饋的中國信託銀行信用卡，喜歡出國的卡友有福了。《NOWNEWS今日新聞》就整理了2026報稅季7大銀行回饋以及5大行動支付優惠懶人包，快來看看怎麼繳費最適合自己吧！記得網路報稅系統於5月1日正式上線，建議多利用線上或手機報稅喔！
📌本文摘要
2026報稅7大銀行回饋：上海商業銀行
2026報稅7大銀行回饋：中國信託銀行
2026報稅7大銀行回饋：台新銀行
2026報稅7大銀行回饋：台北富邦銀行
2026報稅7大銀行回饋：國泰世華銀行
2026報稅7大銀行回饋：永豐銀行
2026報稅7大銀行回饋：玉山銀行
2026報稅行動支付優惠：iPASS MONEY一卡通
2026報稅行動支付優惠：全支付
2026報稅行動支付優惠：街口支付
2026報稅行動支付優惠：悠遊付
2026報稅行動支付優惠：icash Pay
2026報稅7大銀行回饋一次看！上海商銀、中信銀升格繳稅神卡
🟡上海商業銀行：最高回饋5.5%
需於2026年5月31日前完成官網登錄，且必須先設定本行帳戶自動扣帳，兩方案擇一登錄活動。
📌方案一：分期稅款輕鬆付
門檻：稅額需達新台幣3萬元～500萬元。
優惠：可選6期或12期0利率。
📌方案二：一次付清享回饋（最高5.5%組合）
A.稅款回饋：綜所稅與房屋稅均可享0.5%回饋（每戶累積上限500元）。
B.消費加碼：2026年6月1日至8月31日一般消費享5%加碼回饋（不含原卡回饋，每戶累積上限500元）。
📌世界商務卡專屬加碼：
繳綜所稅達500萬元新台幣以上，並且一次付清，再完成自動扣帳設定，即贈機場接送服務2次（免登錄，滿額即送）。
🟡中國信託銀行：華航聯名卡最高回饋2.5%
📌哩程回饋（華航／ANA聯名卡）：
◼︎基礎回饋：每300元新台幣回饋1哩。
◼︎大額加碼：
任一中信卡及簽帳金融卡繳稅，單筆滿1000萬～1999萬：加贈華航6萬哩；單筆滿2000萬，加贈華航16萬哩。
舉例來說，若稅額滿2000萬，總計可拿22.6萬哩（基礎6.6萬＋加碼16萬），換算回饋率約2.5%，可換2張來回商務艙機票。
📌其他卡別現金回饋（2026年5月1日至6月4日）：
◼︎LINEPay卡／商旅鈦金卡：0.1%回饋無上限。
◼︎uniopen聯名卡／和泰聯名卡：最高0.4%回饋。
◼︎統一家樂福uniopen聯名卡：0.2%回饋無上限；繳稅滿1000萬加碼2萬點（總計4萬點）。
📌不限卡別繳稅分期優惠：
0利率：享3期、6期0利率。
有息分期：12期利率3.88%、24期利率6.88%。
🟡台新銀行：最高0.5%回饋
📌私銀／財管會員：
單筆滿12萬享12期0利率；不限金額享3、6期0利率，同享最高回饋0.4%。
📌一般卡友：
最優12期0利率或0.2%回饋（二選一）。
不限金額享0.1%回饋，最高回饋2000元。
◼︎指定卡加碼：搭配Richart萬事達卡或任一JCB卡，單筆滿20萬再加碼0.1%（最高0.5%）。
🟡台北富邦銀行：J卡上看0.36%回饋
📌分期方案：理財會員／存戶享3期0利率；一般卡友不限金額，12期以上前3期免息。
回饋機制（一次付清）：
◼︎理財會員：恆富／智富享0.66%回饋；穩富享0.5%回饋。
◼︎一般存戶：單筆滿30萬最高0.36%回饋。
◼︎富邦J卡：單筆滿8萬享0.25%回饋；單筆滿100萬享0.36%回饋。
🟡國泰世華銀行：0利率分期、點數雙重禮遇
📌分期：全卡友單筆滿3000元享3、6期0利率；世界卡獨享12期0利率。
📌大額加碼：指定卡單筆滿額最高0.3%小樹點；單筆滿1600萬加碼5萬點，合計最高10萬點（可併享分期）。
🟡永豐銀行：高資產客群回饋
◼︎免手續費：全卡友適用。
📌高資產客戶（私銀／亞洲資產）：最高回饋25萬刷卡金＋6期0利率。
📌刷「永傳世界卡」繳稅，最高0.38%（上限15萬）＋6期0利率。
◼︎新戶禮：5／20前新申辦永傳世界卡，繳稅滿1000萬加贈「遠東百貨1萬元好禮即享券」（限量35名）。
🟡玉山銀行：最高回饋0.6%、星宇哩程回饋
📌星宇聯名卡：每200元累積1哩，最高哩程回饋0.6%，上限10萬哩。
📌全卡友：0.1%回饋（上限10萬）＋6期0利率。
📌指定卡（世界／無限／Unicard／熊本熊）：享0.2%回饋，本行帳戶自扣，稅額滿100萬多0.1%，共享0.3%回饋（上限10萬點）。
2026報稅5大行動支付優惠一覽！各家回饋、點數狂送
🟡iPASS MONEY一卡通繳稅優惠
活動期間：即日起至2026年6月30日，於APP首頁點選「生活繳費」或使用「掃碼支付」QRcode。
◼︎當月成功使用APP繳稅費，當月「消費金額」享一卡通綠點5%回饋。每人每月回饋上限100點，活動總回饋上限3000萬點。
🟡全支付繳稅優惠
活動期間：即日起至2026年6月30日，限指定週一繳費日。
◼︎透過「繳費」入口使用全支付帳戶或合作銀行帳戶，享1%全點回饋。活動需事先登錄，每一波活動區間上限50全點。
◼︎5月1日至6月4日期間，使用全支付APP綁定玉山信用卡繳綜所稅，最高享0.5%全點回饋（每人上限500全點）。
◼︎活動期間內「首次」綁定玉山卡繳綜所稅，額外加碼0.5%（每人上限50全點）。
🟡街口支付繳稅優惠
📌綜所稅抽獎活動（5月1日至6月1日）：
◼︎4月30日前註冊的既有用戶：使用「街口帳戶」繳綜所稅，抽首筆3%回饋（上限200街口幣）。
◼︎新用戶：註冊街口支付APP，使用「街口帳戶」繳綜所稅，抽首筆5%回饋（上限400街口幣）。
◼︎大獎抽獎：使用「街口帳戶」繳納綜所稅單筆達5000元，加碼抽5000街口幣（限2名）。
📌使用街口聯名卡（豬富卡）繳費：
基本回饋：0.15%無上限。
加碼回饋：當月APP繳費交易滿1000元，再享2%回饋。
⚠️豬富卡回饋僅適用於「地方稅」（房屋稅等），綜所稅不適用此加碼。
🟡悠遊付繳稅優惠
📌所得稅專區
活動期間：2026年5月1日至5月31日
◼︎活動1（滿千送2%）：單筆繳稅滿1000元且完成1筆消費，享2%悠遊付回饋金（每戶上限200元，限4500名）。
◼︎活動2（滿額加贈）：累計滿20000元且完成3筆消費，加贈100元回饋金（限4000名）。
◼︎活動3（大額再送）：累計滿50000元，再加贈300元回饋金（限700名）。
◼︎活動4（稅單幫你付抽獎）：每繳一筆可抽該筆等值回饋金（上限10000元，限20名）。
指定銀行加碼：
◼︎元大銀行：綁定存款帳戶單筆繳稅滿8000元，享100元回饋金。
◼︎樂天帳戶：綁定繳稅並推薦好友開戶成功，享繳稅金額10%現金回饋。
📌房屋稅專區
活動期間：2026年4月28日至5月31日
◼︎累計獎勵（兩門檻僅擇一回饋）：
滿5000元＋5筆消費：贈100元回饋券（限3500名）。
滿12000元＋5筆消費：贈500元回饋券（限4500名）。
◼︎早鳥優惠期間（4月28日至4月30日）：繳1筆房屋稅＋2筆消費，贈100元現金回饋券（限3000名）。
🟡icash Pay繳稅優惠
活動期間：2026年4月1日至5月31日
📌銀行聯手2%回饋：
當月消費滿3000元，並綁定台新／富邦／玉山指定信用卡繳稅，享2%OPEN POINT回饋（每月上限100點，總點數35萬點）。
◼︎新用戶加碼：首次註冊加碼2%回饋（上限50點，總點數10萬點）。
📌玉山icash聯名卡專屬：
5月1日至5月31日，消費滿3000元並綁定指定聯名卡繳綜所稅，加碼2%OPENPOINT回饋（上限100點，限登錄2000名）。
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2026報稅7大銀行回饋：上海商業銀行
2026報稅7大銀行回饋：中國信託銀行
2026報稅7大銀行回饋：台新銀行
2026報稅7大銀行回饋：台北富邦銀行
2026報稅7大銀行回饋：國泰世華銀行
2026報稅7大銀行回饋：永豐銀行
2026報稅7大銀行回饋：玉山銀行
2026報稅行動支付優惠：iPASS MONEY一卡通
2026報稅行動支付優惠：全支付
2026報稅行動支付優惠：街口支付
2026報稅行動支付優惠：悠遊付
2026報稅行動支付優惠：icash Pay
2026報稅7大銀行回饋一次看！上海商銀、中信銀升格繳稅神卡
🟡上海商業銀行：最高回饋5.5%
需於2026年5月31日前完成官網登錄，且必須先設定本行帳戶自動扣帳，兩方案擇一登錄活動。
📌方案一：分期稅款輕鬆付
門檻：稅額需達新台幣3萬元～500萬元。
優惠：可選6期或12期0利率。
📌方案二：一次付清享回饋（最高5.5%組合）
A.稅款回饋：綜所稅與房屋稅均可享0.5%回饋（每戶累積上限500元）。
B.消費加碼：2026年6月1日至8月31日一般消費享5%加碼回饋（不含原卡回饋，每戶累積上限500元）。
📌世界商務卡專屬加碼：
繳綜所稅達500萬元新台幣以上，並且一次付清，再完成自動扣帳設定，即贈機場接送服務2次（免登錄，滿額即送）。
📌哩程回饋（華航／ANA聯名卡）：
◼︎基礎回饋：每300元新台幣回饋1哩。
◼︎大額加碼：
任一中信卡及簽帳金融卡繳稅，單筆滿1000萬～1999萬：加贈華航6萬哩；單筆滿2000萬，加贈華航16萬哩。
舉例來說，若稅額滿2000萬，總計可拿22.6萬哩（基礎6.6萬＋加碼16萬），換算回饋率約2.5%，可換2張來回商務艙機票。
📌其他卡別現金回饋（2026年5月1日至6月4日）：
◼︎LINEPay卡／商旅鈦金卡：0.1%回饋無上限。
◼︎uniopen聯名卡／和泰聯名卡：最高0.4%回饋。
◼︎統一家樂福uniopen聯名卡：0.2%回饋無上限；繳稅滿1000萬加碼2萬點（總計4萬點）。
📌不限卡別繳稅分期優惠：
0利率：享3期、6期0利率。
有息分期：12期利率3.88%、24期利率6.88%。
📌私銀／財管會員：
單筆滿12萬享12期0利率；不限金額享3、6期0利率，同享最高回饋0.4%。
📌一般卡友：
最優12期0利率或0.2%回饋（二選一）。
不限金額享0.1%回饋，最高回饋2000元。
◼︎指定卡加碼：搭配Richart萬事達卡或任一JCB卡，單筆滿20萬再加碼0.1%（最高0.5%）。
🟡台北富邦銀行：J卡上看0.36%回饋
📌分期方案：理財會員／存戶享3期0利率；一般卡友不限金額，12期以上前3期免息。
回饋機制（一次付清）：
◼︎理財會員：恆富／智富享0.66%回饋；穩富享0.5%回饋。
◼︎一般存戶：單筆滿30萬最高0.36%回饋。
◼︎富邦J卡：單筆滿8萬享0.25%回饋；單筆滿100萬享0.36%回饋。
📌分期：全卡友單筆滿3000元享3、6期0利率；世界卡獨享12期0利率。
📌大額加碼：指定卡單筆滿額最高0.3%小樹點；單筆滿1600萬加碼5萬點，合計最高10萬點（可併享分期）。
🟡永豐銀行：高資產客群回饋
◼︎免手續費：全卡友適用。
📌高資產客戶（私銀／亞洲資產）：最高回饋25萬刷卡金＋6期0利率。
📌刷「永傳世界卡」繳稅，最高0.38%（上限15萬）＋6期0利率。
◼︎新戶禮：5／20前新申辦永傳世界卡，繳稅滿1000萬加贈「遠東百貨1萬元好禮即享券」（限量35名）。
🟡玉山銀行：最高回饋0.6%、星宇哩程回饋
📌星宇聯名卡：每200元累積1哩，最高哩程回饋0.6%，上限10萬哩。
📌全卡友：0.1%回饋（上限10萬）＋6期0利率。
📌指定卡（世界／無限／Unicard／熊本熊）：享0.2%回饋，本行帳戶自扣，稅額滿100萬多0.1%，共享0.3%回饋（上限10萬點）。
🟡iPASS MONEY一卡通繳稅優惠
活動期間：即日起至2026年6月30日，於APP首頁點選「生活繳費」或使用「掃碼支付」QRcode。
◼︎當月成功使用APP繳稅費，當月「消費金額」享一卡通綠點5%回饋。每人每月回饋上限100點，活動總回饋上限3000萬點。
🟡全支付繳稅優惠
活動期間：即日起至2026年6月30日，限指定週一繳費日。
◼︎透過「繳費」入口使用全支付帳戶或合作銀行帳戶，享1%全點回饋。活動需事先登錄，每一波活動區間上限50全點。
◼︎5月1日至6月4日期間，使用全支付APP綁定玉山信用卡繳綜所稅，最高享0.5%全點回饋（每人上限500全點）。
◼︎活動期間內「首次」綁定玉山卡繳綜所稅，額外加碼0.5%（每人上限50全點）。
📌綜所稅抽獎活動（5月1日至6月1日）：
◼︎4月30日前註冊的既有用戶：使用「街口帳戶」繳綜所稅，抽首筆3%回饋（上限200街口幣）。
◼︎新用戶：註冊街口支付APP，使用「街口帳戶」繳綜所稅，抽首筆5%回饋（上限400街口幣）。
◼︎大獎抽獎：使用「街口帳戶」繳納綜所稅單筆達5000元，加碼抽5000街口幣（限2名）。
📌使用街口聯名卡（豬富卡）繳費：
基本回饋：0.15%無上限。
加碼回饋：當月APP繳費交易滿1000元，再享2%回饋。
⚠️豬富卡回饋僅適用於「地方稅」（房屋稅等），綜所稅不適用此加碼。
📌所得稅專區
活動期間：2026年5月1日至5月31日
◼︎活動1（滿千送2%）：單筆繳稅滿1000元且完成1筆消費，享2%悠遊付回饋金（每戶上限200元，限4500名）。
◼︎活動2（滿額加贈）：累計滿20000元且完成3筆消費，加贈100元回饋金（限4000名）。
◼︎活動3（大額再送）：累計滿50000元，再加贈300元回饋金（限700名）。
◼︎活動4（稅單幫你付抽獎）：每繳一筆可抽該筆等值回饋金（上限10000元，限20名）。
指定銀行加碼：
◼︎元大銀行：綁定存款帳戶單筆繳稅滿8000元，享100元回饋金。
◼︎樂天帳戶：綁定繳稅並推薦好友開戶成功，享繳稅金額10%現金回饋。
活動期間：2026年4月28日至5月31日
◼︎累計獎勵（兩門檻僅擇一回饋）：
滿5000元＋5筆消費：贈100元回饋券（限3500名）。
滿12000元＋5筆消費：贈500元回饋券（限4500名）。
◼︎早鳥優惠期間（4月28日至4月30日）：繳1筆房屋稅＋2筆消費，贈100元現金回饋券（限3000名）。
🟡icash Pay繳稅優惠
活動期間：2026年4月1日至5月31日
📌銀行聯手2%回饋：
當月消費滿3000元，並綁定台新／富邦／玉山指定信用卡繳稅，享2%OPEN POINT回饋（每月上限100點，總點數35萬點）。
◼︎新用戶加碼：首次註冊加碼2%回饋（上限50點，總點數10萬點）。
📌玉山icash聯名卡專屬：
5月1日至5月31日，消費滿3000元並綁定指定聯名卡繳綜所稅，加碼2%OPENPOINT回饋（上限100點，限登錄2000名）。