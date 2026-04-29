5月報稅即將到來，2026綜合所得稅網路申報系統率先於昨（28）日上午8時開放查詢，民眾只要進入財政部電子申報繳稅服務網（https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=1）完成身分驗證，即可登入下載相關資料，但正式報稅時間為2026年5月1日至2026年6月1日，民眾可事先查詢助於試算稅額。《NOWNEWS今日新聞》整理申報系統身分證驗方式、報稅時間、怎麼報稅等資訊，帶領讀者快速理解如何報稅。
📍2026綜合所得稅網路申報：登入網址
https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=1
（手機按【手機報稅】、電腦按【Web線上版】）
📍2026綜合所得稅網路申報：申報時間
2026年5月1日0時至2026年6月1日23時59分。
但提醒民眾，因5月1日勞動節屬於國定假日，各地區國稅局無營業，不過網路（含手機）申報系統自5月1日0時起全面開放，24小時不打烊，民眾仍可在家使用網路報稅。
📍2026綜合所得稅網路申報：身分驗證方式
🟡行動電話認證
輸入身分證字號＋電信業者＋手機門號＋健保卡卡號。僅限本人申辦月租型門號，且認證過程需關閉Wi-Fi、開啟行動網路。
🟡戶口名簿戶號＋查詢碼
輸入身分證字號＋114年12月31日戶口名簿上的戶號＋查詢碼＋出生年月日
◼︎ 查詢碼如何取得？
🟡行動自然人憑證
透過「行動自然人憑證」APP以指紋或臉部辨識驗證。若是初次申辦請至內政部行動自然人憑證系統網站https://fido.moi.gov.tw。
⠀⠀
🟡已註冊健保卡（含醫事人員憑證）
搭配密碼、讀卡機，如是初次註冊請至健保署網站、健保快易通APP或至各分署業務組臨櫃註冊。健保卡網路註冊網址https://gov.tw/6xh。
⠀⠀
🟡自然人憑證
搭配密碼＋讀卡機即可，初次申辦請至就近戶政事務所，如有自然人憑證相關問題可至https://gov.tw/CuK查詢。
⠀⠀
🟡電子憑證
過程中只需密碼，需至金融機構辦理經財政部核准之憑證。
📍2026綜合所得稅網路申報：怎麼報稅
🟡電腦報稅
◼︎ 第1步：驗證身分
提供6種認證方式「行動自然人憑證、行動電話認證、戶口名簿戶號＋查詢碼、行動自然人憑證、註冊健保卡、自然人憑證、電子憑證」。
◼︎ 第2步：下載稅額估算表
選擇同意估算結果按「開始申報」，進入快速申報流程，快速查看稅籍、所得及扣除額等資料。檔案開啟密碼為「身分證統一編號（第1碼大寫）」。
◼︎ 第3步：填寫資料
只需確認納稅人義務人資料即可。
◼︎ 第4步：繳退稅款及申報上傳
◼︎ 第5步：完成申報
下載收執聯妥善收存。
🟡手機報稅
◼︎ 第1步：驗證身分
提供行動電話認證、戶號+查詢碼與行動自然人憑證。
◼︎ 第2步：下載稅額估算表
選擇同意估算結果，進入快速申報流程，快速查看稅籍、所得及扣除額等資料。檔案開啟密碼為「身分證統一編號（第1碼大寫）」。
◼︎ 第3步：填寫資料
確認納稅義務人基本資料，新增配偶、扶養親屬資料。
◼︎ 第4步：繳退稅款
下載收執聯妥善收存。
我是廣告 請繼續往下閱讀
https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=1
（手機按【手機報稅】、電腦按【Web線上版】）
2026年5月1日0時至2026年6月1日23時59分。
但提醒民眾，因5月1日勞動節屬於國定假日，各地區國稅局無營業，不過網路（含手機）申報系統自5月1日0時起全面開放，24小時不打烊，民眾仍可在家使用網路報稅。
🟡行動電話認證
輸入身分證字號＋電信業者＋手機門號＋健保卡卡號。僅限本人申辦月租型門號，且認證過程需關閉Wi-Fi、開啟行動網路。
🟡戶口名簿戶號＋查詢碼
輸入身分證字號＋114年12月31日戶口名簿上的戶號＋查詢碼＋出生年月日
◼︎ 查詢碼如何取得？
- 一、使用「行動電話認證 / 已註冊健保卡 / 自然人憑證 / 電子憑證」至財政部電子申報繳稅服務網（https://gov.tw/CUE）線上取得。
- 二、攜帶「自然人憑證」到超商多媒體資訊機（KIOSK）列印取得，提醒民眾今年起超商停止支援健保卡認證服務。
- 三、如有「稅額試算通知書」，首頁印有查詢碼
- 四、前往就近國稅局申請（本人攜帶身分證；委託代辦攜帶雙方身分證＋印章＋委託書）
透過「行動自然人憑證」APP以指紋或臉部辨識驗證。若是初次申辦請至內政部行動自然人憑證系統網站https://fido.moi.gov.tw。
⠀⠀
🟡已註冊健保卡（含醫事人員憑證）
搭配密碼、讀卡機，如是初次註冊請至健保署網站、健保快易通APP或至各分署業務組臨櫃註冊。健保卡網路註冊網址https://gov.tw/6xh。
⠀⠀
🟡自然人憑證
搭配密碼＋讀卡機即可，初次申辦請至就近戶政事務所，如有自然人憑證相關問題可至https://gov.tw/CuK查詢。
⠀⠀
🟡電子憑證
過程中只需密碼，需至金融機構辦理經財政部核准之憑證。
🟡電腦報稅
◼︎ 第1步：驗證身分
提供6種認證方式「行動自然人憑證、行動電話認證、戶口名簿戶號＋查詢碼、行動自然人憑證、註冊健保卡、自然人憑證、電子憑證」。
◼︎ 第2步：下載稅額估算表
選擇同意估算結果按「開始申報」，進入快速申報流程，快速查看稅籍、所得及扣除額等資料。檔案開啟密碼為「身分證統一編號（第1碼大寫）」。
◼︎ 第3步：填寫資料
只需確認納稅人義務人資料即可。
◼︎ 第4步：繳退稅款及申報上傳
◼︎ 第5步：完成申報
下載收執聯妥善收存。
◼︎ 第1步：驗證身分
提供行動電話認證、戶號+查詢碼與行動自然人憑證。
◼︎ 第2步：下載稅額估算表
選擇同意估算結果，進入快速申報流程，快速查看稅籍、所得及扣除額等資料。檔案開啟密碼為「身分證統一編號（第1碼大寫）」。
◼︎ 第3步：填寫資料
確認納稅義務人基本資料，新增配偶、扶養親屬資料。
◼︎ 第4步：繳退稅款
- 6種繳稅方式：行動支付/電子支付帳戶、委託取款轉帳繳稅、ATM繳稅、信用卡繳稅、活期(儲蓄)存款帳戶繳稅及現金或票據。
- 2種退稅方式：直撥轉帳退稅、憑單退稅。
下載收執聯妥善收存。