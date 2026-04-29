5月報稅即將到來，2026綜合所得稅網路申報系統率先於昨（28）日上午8時開放查詢，民眾只要進入財政部電子申報繳稅服務網（https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=1）完成身分驗證，即可登入下載相關資料，但正式報稅時間為2026年5月1日至2026年6月1日，民眾可事先查詢助於試算稅額。《NOWNEWS今日新聞》整理申報系統身分證驗方式、報稅時間、怎麼報稅等資訊，帶領讀者快速理解如何報稅。

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📍2026綜合所得稅網路申報：登入網址
https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=1
（手機按【手機報稅】、電腦按【Web線上版】）

▲114年度綜合所得稅網路申報系統於昨（28）日上午8時開放查詢，民眾只要進入財政部電子申報繳稅服務網完成身分認證即可使用。（圖／財政部電子申報繳稅服務網）
▲114年度綜合所得稅網路申報系統於昨（28）日上午8時開放查詢，民眾只要進入財政部電子申報繳稅服務網完成身分認證即可使用。（圖／財政部電子申報繳稅服務網）
📍2026綜合所得稅網路申報：申報時間

2026年5月1日0時至2026年6月1日23時59分。

但提醒民眾，因5月1日勞動節屬於國定假日，各地區國稅局無營業，不過網路（含手機）申報系統自5月1日0時起全面開放，24小時不打烊，民眾仍可在家使用網路報稅。

▲114年度所得稅申報時間一圖看懂。（圖／財政部提供）
▲114年度所得稅申報時間一圖看懂。（圖／財政部提供）
📍2026綜合所得稅網路申報：身分驗證方式

🟡行動電話認證
輸入身分證字號＋電信業者＋手機門號＋健保卡卡號。僅限本人申辦月租型門號，且認證過程需關閉Wi-Fi、開啟行動網路。

🟡戶口名簿戶號＋查詢碼
輸入身分證字號＋114年12月31日戶口名簿上的戶號＋查詢碼＋出生年月日

◼︎ 查詢碼如何取得？

  • 一、使用「行動電話認證 / 已註冊健保卡 / 自然人憑證 / 電子憑證」至財政部電子申報繳稅服務網（https://gov.tw/CUE）線上取得。
  • 二、攜帶「自然人憑證」到超商多媒體資訊機（KIOSK）列印取得，提醒民眾今年起超商停止支援健保卡認證服務。
  • 三、如有「稅額試算通知書」，首頁印有查詢碼
  • 四、前往就近國稅局申請（本人攜帶身分證；委託代辦攜帶雙方身分證＋印章＋委託書）
▲查詢碼如何取得一圖看。（圖／財政部提供）
▲查詢碼如何取得一圖看。（圖／財政部提供）
🟡行動自然人憑證
透過「行動自然人憑證」APP以指紋或臉部辨識驗證。若是初次申辦請至內政部行動自然人憑證系統網站https://fido.moi.gov.tw
⠀⠀
🟡已註冊健保卡（含醫事人員憑證）
搭配密碼、讀卡機，如是初次註冊請至健保署網站、健保快易通APP或至各分署業務組臨櫃註冊。健保卡網路註冊網址https://gov.tw/6xh
⠀⠀
🟡自然人憑證
搭配密碼＋讀卡機即可，初次申辦請至就近戶政事務所，如有自然人憑證相關問題可至https://gov.tw/CuK查詢。
⠀⠀
🟡電子憑證
過程中只需密碼，需至金融機構辦理經財政部核准之憑證。

▲進入財政部電子申報繳稅服務網，可使用「行動自然人憑證、行動電話認證、戶口名簿戶號＋查詢碼、行動自然人憑證、註冊健保卡、自然人憑證、電子憑證」6大方式完成身分驗證。（圖／財政部）
▲進入財政部電子申報繳稅服務網，可使用「行動自然人憑證、行動電話認證、戶口名簿戶號＋查詢碼、行動自然人憑證、註冊健保卡、自然人憑證、電子憑證」6大方式完成身分驗證。（圖／財政部）
📍2026綜合所得稅網路申報：怎麼報稅

🟡電腦報稅

◼︎ 第1步：驗證身分
提供6種認證方式「行動自然人憑證、行動電話認證、戶口名簿戶號＋查詢碼、行動自然人憑證、註冊健保卡、自然人憑證、電子憑證」。

◼︎ 第2步：下載稅額估算表
選擇同意估算結果按「開始申報」，進入快速申報流程，快速查看稅籍、所得及扣除額等資料。檔案開啟密碼為「身分證統一編號（第1碼大寫）」。

◼︎ 第3步：填寫資料
只需確認納稅人義務人資料即可。

◼︎ 第4步：繳退稅款及申報上傳

◼︎ 第5步：完成申報
下載收執聯妥善收存。

▲電腦報稅步驟一圖看。（圖／財政部提供）
▲電腦報稅步驟一圖看。（圖／財政部提供）
▲電腦報稅步驟一圖看。（圖／財政部提供）
▲電腦報稅步驟一圖看。（圖／財政部提供）
🟡手機報稅

◼︎ 第1步：驗證身分
提供行動電話認證、戶號+查詢碼與行動自然人憑證。

◼︎ 第2步：下載稅額估算表
選擇同意估算結果，進入快速申報流程，快速查看稅籍、所得及扣除額等資料。檔案開啟密碼為「身分證統一編號（第1碼大寫）」。

◼︎ 第3步：填寫資料
確認納稅義務人基本資料，新增配偶、扶養親屬資料。

◼︎ 第4步：繳退稅款

  • 6種繳稅方式：行動支付/電子支付帳戶、委託取款轉帳繳稅、ATM繳稅、信用卡繳稅、活期(儲蓄)存款帳戶繳稅及現金或票據。
  • 2種退稅方式：直撥轉帳退稅、憑單退稅。
◼︎ 第5步：完成申報
下載收執聯妥善收存。

▲手機報稅步驟一圖看。（圖／財政部提供）
▲手機報稅步驟一圖看。（圖／財政部提供）
▲手機報稅步驟一圖看。（圖／財政部提供）
▲手機報稅步驟一圖看。（圖／財政部提供）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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