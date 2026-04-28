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▲謝和弦（右）夯曲〈夠愛〉被多次侵權，為此不滿開告。（圖／記者吳翊緁攝影）

歌手謝和弦與經典夯曲〈夠愛〉，是陪伴無數觀眾青春、度過《終極三國》時代的神曲之一，沒想到今（28）日謝和弦所屬公司馬槽音樂發出聲明，點名曾沛慈、汪東城、陳德修等人，在中國巡迴演唱會時未經授權就演唱此歌曲，宣布已委託中國律師團隊，向中國法院提出訴訟。今日馬槽音樂直接點名汪東城、曾沛慈與陳德修，指控三人在2023年至2025年間，於中國多場演唱會中未經授權使用〈夠愛〉歌詞內容，屬於「強行侵權」，聲明中更指陳德修長期帶頭侵害著作權，由於這幾位藝人都與《終極》系列有深厚淵源，也讓整起事件討論度超高。除了正式提告對象外，謝和弦也對其他藝人的「避險唱法」相當不滿，例如陳乃榮在演出時僅彈奏旋律，讓台下觀眾自行合唱歌詞；黃少谷則以唱數字代替歌詞內容，試圖避開授權爭議，對此，謝和弦在社群平台開嗆，認為這些行為根本是鑽漏洞，引發網友熱議。〈夠愛〉當年由謝和弦負責作詞、陳德修負責作曲，歌曲搭配偶像劇《終極三國》播出後迅速爆紅，至今仍是不少粉絲心中的青春回憶，由於劇中角色與演員多次演唱此曲，也讓歌曲人氣居高不下。其中最受矚目的案件，是謝和弦曾將原曲改編為《夠愛2.0》，卻遭陳德修提告侵害著作權，經歷長達5年的法律攻防後，法院最終判決謝和弦及馬槽音樂須賠償39萬元，判決出爐後，謝和弦公開表示自己未來不再演唱《夠愛》，而馬槽音樂也在2021年10月31日起，全面停止《夠愛》歌詞的全球授權，包含公開演出、公開播送及公開傳輸等用途，換言之，任何人若未取得授權使用歌詞，都可能涉及侵權。《夠愛》曾是華語偶像劇黃金年代的代表作品，如今卻因版權問題陷入多年紛爭，不少粉絲感嘆青春神曲變成法律戰場，至於侵權案件將如何判決，也成為了外界持續關注焦點。