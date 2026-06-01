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你是不是也常覺得肩頸痠痛、腰酸背痛，每天晚上睡不好，連走遠一點都覺得吃力？小心！這些慢性疼痛正在悄悄偷走你的心理健康！為了拯救廣大「痛友」，亞大醫院宣布正式成立「疼痛暨再生醫學中心」。醫療團隊過去6年就已經累積了高達6,000多個成功治療案例，患者滿意度衝破90%。主打「精準檢測、非侵入性、免開刀」的再生醫療技術，要幫大家找回靈活有活力的生活。亞大醫院神經醫學中心副院長林志隆表示，疼痛並非「忍一下就好」，而是身體發出的重要警訊。臨床上許多患者因害怕手術而遲遲不願就醫，長期盲目依賴止痛藥，反而導致體內發炎持續、肌力加速下降，或關節退化進一步惡化。新成立的「疼痛暨再生醫學中心」旨在透過跨專科團隊與多元儀器，協助患者先找出精確的疼痛來源，再依個人狀況安排客製化療程，讓民眾得以用更安全、舒適的方式擺脫頑痛。該中心在臨床上已累積多起成功案例。現年65歲的王伯伯，近3個月來飽受嚴重五十肩困擾，右肩關節如同遭「冰封」，導致穿衣、梳頭等日常動作皆成挑戰，夜間更頻頻因翻身壓迫而痛醒。經醫療團隊以超音波導引精確定位發炎位置，並搭配「SIS超磁場治療儀」治療數次後，王伯伯的疼痛感顯著減輕，手臂活動角度亦大幅提升，終於恢復正常睡眠。另一位72歲的張阿姨，則長期受退化性膝關節炎與肌少症雙重困擾，雙腿無力且上下樓梯困難，曾因腳軟跌倒而對外出行走產生恐懼。由於其擔心置換人工關節的手術風險與身體負擔，經林志隆副院長評估後，團隊採取非侵入性保守治療：先以高能量雷射舒緩深層發炎，再施以「PCP單核細胞增生療法」協助關節組織修復。治療後，張阿姨的膝蓋疼痛明顯緩解，行走穩定度與肌耐力也逐步獲得提升。林志隆強調，疼痛雖屬主觀感受，但醫療臨床治療絕不能僅靠「感覺」。中心特別引進多款精準檢測儀器，可從患者的肌肉量、自律神經變異性及部分腦部對疼痛的反應進行全面性科學評估。例如：肌少症患者：可透過身體組成分析，精確掌握四肢肌肉量不足的程度。慢性疼痛合併失眠者：可透過心率變化並結合腦波，客觀評估身心壓力狀態，使治療策略更貼近患者實際需求。