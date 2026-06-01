《名偵探柯南》與《名偵探光之美少女！》夢幻聯動，第一篇章〈名偵探的共演〉5月31日播出，不只讓江戶川柯南、毛利蘭與毛利小五郎驚喜現身《名偵探光之美少女！》第18話，也成為聲優岡村明美正式接任毛利蘭後的首次亮相，引發不少動漫迷關注。值得一提的是，岡村明美首次以毛利蘭身分演出的作品，並非《名偵探柯南》本篇，而是搶先在《名偵探光之美少女！》聯動集數中登場。
光之美少女攜手柯南 破解美術館事件
《名偵探光之美少女！》第18話，故事描述明智安娜等人，在協助籌備寶生美術館展覽期間，遭遇重要展品「12時的遺忘之物」失竊事件，在調查過程中與江戶川柯南、毛利蘭與毛利小五郎一行人相遇。隨著事件逐漸升溫，明智安娜與柯南攜手合作，共同追查真相，並與幻影怪盜團展開對決，上演結合推理與動作場面的特別篇章。
岡村明美正式接任毛利蘭 首次亮相掀討論
在本次聯動篇章中，岡村明美正式以「毛利蘭」身分登場。原聲優山崎和佳奈因健康因素暫停工作後，岡村明美自3月起便以代班身分參與配音。山崎和佳奈於4月18日離世後，官方也於5月15日宣布由岡村明美接任毛利蘭一角，並表示將懷抱對山崎和佳奈的敬意，持續詮釋這位深受觀眾喜愛的角色。
這次岡村明美飾演的毛利蘭，登場後的第一句台詞是「柯南君，要是迷路的話可就麻煩了。」除了聲音演出備受關注外，角色毛利蘭在影片中再次展現招牌空手道實力，成功制伏幻影怪盜團成員尼吉，帥氣表現也引發討論。
《名偵探柯南》6月6日再播聯動篇章
本次聯動將分為兩階段客串播出，除了5月31日於《名偵探光之美少女！》第18話率先播出外，《名偵探柯南》動畫也預計於6月6日播出的〈圓滿的真實〉中，讓光之美少女角色登場。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《名偵探光之美少女！》第18話，故事描述明智安娜等人，在協助籌備寶生美術館展覽期間，遭遇重要展品「12時的遺忘之物」失竊事件，在調查過程中與江戶川柯南、毛利蘭與毛利小五郎一行人相遇。隨著事件逐漸升溫，明智安娜與柯南攜手合作，共同追查真相，並與幻影怪盜團展開對決，上演結合推理與動作場面的特別篇章。
在本次聯動篇章中，岡村明美正式以「毛利蘭」身分登場。原聲優山崎和佳奈因健康因素暫停工作後，岡村明美自3月起便以代班身分參與配音。山崎和佳奈於4月18日離世後，官方也於5月15日宣布由岡村明美接任毛利蘭一角，並表示將懷抱對山崎和佳奈的敬意，持續詮釋這位深受觀眾喜愛的角色。
這次岡村明美飾演的毛利蘭，登場後的第一句台詞是「柯南君，要是迷路的話可就麻煩了。」除了聲音演出備受關注外，角色毛利蘭在影片中再次展現招牌空手道實力，成功制伏幻影怪盜團成員尼吉，帥氣表現也引發討論。
《名偵探柯南》6月6日再播聯動篇章
本次聯動將分為兩階段客串播出，除了5月31日於《名偵探光之美少女！》第18話率先播出外，《名偵探柯南》動畫也預計於6月6日播出的〈圓滿的真實〉中，讓光之美少女角色登場。