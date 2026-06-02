夏天到了，不少人想趁這時候減重，讓體態更好看，食安專家韋恩表示，「凍豆腐」其實是天然的「瘦瘦針」，根據日本最新研究發現，日式凍豆腐（高野豆腐）「抗性蛋白質」可透過腸道菌代謝，刺激體內自然分泌GLP-1，而瘦瘦針就是注射型的GLP-1受體促進劑，所以吃日式凍豆腐，有助於促進脂肪燃燒、改善脂肪肝，可以說是「食物版瘦瘦針」。
日研究證實：加入凍豆腐體重增加慢
食安專家韋恩在臉書粉專發文表示，日本信州大學醫學部教授田中直樹與旭松食品石黒孝宏一起進行一項為期16周的研究，發現吃高脂食物的小鼠體重增加約1.8倍，但如果在飲食中加入高野豆腐蛋白質，體重增加幅度降到約1.4倍，脂肪肝的情況也會降低。
研究進一步指出，高野豆腐製作時經過凍結、熟成和乾燥，讓蛋白質結構產生變化，變成比較不容易被人體消化的抗性蛋白質，這類蛋白質在進入人體腸道後，會變成腸道菌的養分，經過代謝產生杜鵑花酸（壬二酸）。
抗性蛋白質可改善便秘、降低膽固醇
產生出來的物質，再刺激小腸迴腸分泌GLP-1。GLP-1就會隨血液循環，到肝臟與脂肪組織發揮作用，幫助脂肪分解與代謝，藉此達到抑制肥胖及減少脂肪堆積的效果。俗稱「瘦瘦針」的減肥神器，就是注射型的GLP-1受體促進劑。
韋恩表示，抗性蛋白質的概念跟抗性澱粉類似，都不太容易被消化吸收，所以可到大腸中發揮類似膳食纖維的功能。過去也有研究指出，抗性蛋白質有助改善便秘、降低膽固醇及控制體重，不過專家也提醒，凍豆腐研究目前還在動物實驗中，雖然在動物上實驗成功，不過人體上是否能有相同效果，還需要更多臨床研究證明，想要瘦身、維持健康體重，還是要靠均衡飲食、規律運動。
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食安專家韋恩在臉書粉專發文表示，日本信州大學醫學部教授田中直樹與旭松食品石黒孝宏一起進行一項為期16周的研究，發現吃高脂食物的小鼠體重增加約1.8倍，但如果在飲食中加入高野豆腐蛋白質，體重增加幅度降到約1.4倍，脂肪肝的情況也會降低。
研究進一步指出，高野豆腐製作時經過凍結、熟成和乾燥，讓蛋白質結構產生變化，變成比較不容易被人體消化的抗性蛋白質，這類蛋白質在進入人體腸道後，會變成腸道菌的養分，經過代謝產生杜鵑花酸（壬二酸）。
產生出來的物質，再刺激小腸迴腸分泌GLP-1。GLP-1就會隨血液循環，到肝臟與脂肪組織發揮作用，幫助脂肪分解與代謝，藉此達到抑制肥胖及減少脂肪堆積的效果。俗稱「瘦瘦針」的減肥神器，就是注射型的GLP-1受體促進劑。
韋恩表示，抗性蛋白質的概念跟抗性澱粉類似，都不太容易被消化吸收，所以可到大腸中發揮類似膳食纖維的功能。過去也有研究指出，抗性蛋白質有助改善便秘、降低膽固醇及控制體重，不過專家也提醒，凍豆腐研究目前還在動物實驗中，雖然在動物上實驗成功，不過人體上是否能有相同效果，還需要更多臨床研究證明，想要瘦身、維持健康體重，還是要靠均衡飲食、規律運動。