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▲顗安被拍到跟屁孩、成力煥互動密切。（圖／顗安IG@ann911231）

▲孫易磊成功搶到BTS門票。（圖／資料照）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（3）日的娛樂新聞搶先看，百萬網紅愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽老師鬧翻，老師控自己只拿到線上瑜伽課的1%分潤，愛莉莎莎昨日深夜出面反擊。啦啦隊甜辣女神顗安近日被拍到一個晚上與2名男子約會，先去屁孩Ryan家打電動，又帶成力煥返回香閨。旅日名投孫易磊搶到韓國天團BTS高雄演唱會的門票，被網友狂讚「手速跟球速一樣快」。愛莉莎莎推出的線上瑜伽課程賣爆，該課程由她擔任製作人，瑜伽老師則是尼泊爾人Raj，雙方本來合作愉快，但近日卻因分潤爭議鬧翻。Raj指控愛莉莎莎只給他1%分潤，自己是遇上惡魔了。愛莉莎莎昨日深夜也拍片反擊，表示給Raj的報酬超過500萬台幣，根本就不只1%，雙方正式撕破臉。顗安是職籃台新戰神專屬啦啦隊的一員，有「甜辣女神」的封號。據《CTWANT》報導，她日前被拍到和饒舌歌手屁孩Ryan與前職籃球員成力煥互動熱絡；顗安當晚下班後先是跟屁孩回家打電動，接著又出現在居酒屋與成力煥吃宵夜，最終成力煥幫顗安提著行李箱，兩人一起進到一處社區後就未再下樓，3人關係引起外界關注。韓國天團BTS防彈少年團高雄演唱會在昨日開放ARMY優先購票，一票粉絲哀號直呼搶不到，但旅日職棒球員孫易磊在社群發文，表示自己第一次搶BTS門票，居然成功了，他還驚訝直呼：「呃…是按一按就有了嗎？」讓網友笑翻，大讚孫易磊「手速跟球速一樣快」。