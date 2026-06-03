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端午吃粽子「哪個餡料最難吃」？蝦米、菜脯、魷魚都被點

▲端午節粽子中配料多，就有民眾好奇哪種配料最讓人難以下嚥，在網路上引起廣大討論。（圖／記者張勵德攝）

最難吃粽子餡料是它！一票人超認同：

「栗子」

「芋頭」也是公認的地獄配料，許多人討厭它化開後變得軟爛，會破壞原本粽子Q彈的口感

「鹹蛋黃」也經常被老饕直指超討厭，因鹹蛋黃常因蒸煮過久，導致中心呈現乾硬沙沙的粉狀口感，吃下去過乾讓人難以下嚥

▲「栗子」、「芋頭」和「鹹蛋黃」是多數人認為的粽子地獄餡料。（圖／記者葉盛耀攝）

2026端午節即將在6月19日到來，說到端午節一定會提到應景美食粽子，，認為栗子甜膩太突兀、芋頭軟爛不適合、鹹蛋黃則是太乾，讓老饕崩潰痛喊「口感超噁心！」有網友近日在PTT發文，表示端午節粽子中配料多，常見的有蛋黃、香菇、栗子、金勾蝦、豬肉、魷魚、菜脯乾等，好奇哪一項是大家心目中最難吃的？他自認為3種應該上榜，其一是金勾蝦「非常破壞口感，刺刺的」、其二是全瘦的豬肉「完全沒肉甜味，然後超難咬」、其三則是魷魚「又老又硬，超難咬」。問題一出，立馬引起老饕點出心目中的地雷配料，「很乾的干貝或是豬肉吧！咬下去會卡牙縫」、「加芋頭的根本褻瀆食物」、「栗子，味道和粽子根本不融合」、「來北部最不習慣就是加菜脯，破壞口感」、「芋頭跟鹹蛋黃，超噁」、「蝦米油蔥酥栗子都超噁」。綜合網友意見，被眾人點名最多次，榮登許多人心中的最雷粽子餡料榜首。不少人提到，，「栗子那個甜味完全不搭，超難吃」、「栗子我是真的吃不懂，很突兀」。除了栗子以外，，且化開後會讓整顆粽子充滿濃郁的芋頭味，掩蓋了其他靈魂食材的香氣，「放芋頭根本犯罪」、「問就是芋頭」。，且鹹蛋黃強烈的味道，容易破壞整顆粽子的香氣，「絕對是蛋黃，噁心死了」。不過每個人口感各有不同，或許你的地雷是別人心目中的最愛！