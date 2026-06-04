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▲謝震廷發文道歉。（圖／謝震廷IG@elihsiehmusic）

▲周星馳進軍AI科技領域。（圖／衛視電影台提供）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（4）日的娛樂新聞搶先看，AI教父、NVIDIA執行長黃仁勳昨晚在北流舉辦台式辦桌晚宴，席開55桌，全家人都到場，場面相當熱鬧。而喜劇之王周星馳旗下公司近日也開始進軍AI領域，投資科技公司，讓周星馳被讚是「娛樂圈黃仁勳」。另外，歌手謝震廷因多次缺席出庭險遭通緝，好在通緝令下達前他就主動到警局自首，坦言是因戶籍地址關係，沒收到傳票。「兆元男」黃仁勳這次訪台掀起全民追星潮，所到之處都吸引滿滿人群。昨晚他更帶著妻子、爸媽、女兒一起於台北流行音樂中心戶外展演廳獻出第一次，首度舉辦台式辦桌，席開55桌慰勞員工。只見黃仁勳在現場與員工吃喝跳舞，場面相當熱鬧。除此之外，黃仁勳還親自送便當、甜點給場外等候的媒體與粉絲，大方展親民魅力。曾拿金曲新人獎的歌手謝震廷因涉恐嚇前女友且屢傳不到，遭法院裁定沒入5萬保證金並面臨通緝。對此，他深夜於社群發聲致歉，透露因戶籍在嘉義未收到傳票，並非刻意逃匿，目前已主動赴警局自首。他坦言過去因憂鬱做出錯事，願欣然接受司法處分與代價，未來將暫時進修沉澱，也呼籲大眾務必留意法院通知，「不要像我犯下如此低級的錯誤。」香港電影巨擘周星馳展現科技野心，攜手旗下比高集團正式入股中國AI新創公司「互動之星」，大舉進軍AI劇集與互動影遊領域。此舉將經典IP版權與前沿科技跨界融合，引爆網路熱搜，粉絲更狂讚星爺是「娛樂圈黃仁勳」。面對華語喜劇後繼無人的現狀，影迷引頸期盼星爺用天馬行空的創意，藉由AI科技復刻並開啟全新電影篇章。