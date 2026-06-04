身價5兆的輝達執行長黃仁勳近日到COMPUTEX看展時，一名電競品牌的女主管與他走得很近，還不停用手搭在黃仁勳肩上，讓網友痛斥女主管性騷擾。而黃仁勳過去在台灣幫粉絲簽名時，也發生過類似的爭議，一名辣妹掀開外套要黃仁勳在她胸部附近的衣領簽名，當時女子的舉動也被粉絲砲轟是在性騷擾黃仁勳。
黃仁勳2年前也曾被騷擾 女粉絲要他簽在胸部
黃仁勳2024年同樣為COMPUTEX來台，當時逛展期間，一名身穿白衣的辣妹奮不顧身衝到前面，拿自己的手機殼請黃仁勳簽名，簽完之後辣妹還不滿足，又接著掀開外套，要黃仁勳在她的衣服上再簽一個。
但這名辣妹身穿的是馬甲上衣，領口的位置就卡在胸部上，黃仁勳見狀也愣住，反問辣妹：「你確定嗎？」看到辣妹完全沒在怕、很興奮的樣子，黃仁勳不想掃興，也只好應她的要求簽了上去。
這段畫面事後在網路上瘋傳，引起PTT網友討論，大家看了紛紛留言：「黃仁勳這樣子簽名，算被性騷擾嗎」、「這真的太誇張了啦」、「其實蠻噁的，我說女生」、「黃爸爸也要保護好自己」、「女生感覺是想紅」。就連媒體人周玉蔻都發文痛批，「這位女子做了不恰當的示範，對黃仁勳很不禮貌！」
黃仁勳簽名新招 簽名牌包、鈔票更有紀念價值
而黃仁勳這次來台，多半都幫粉絲簽名在鈔票上，大家也稱這是「發財金」，紛紛裱框掛起來。另外還有人不惜拿自己的香奈兒包包給黃仁勳簽名，多了「Jensen Huang」的字樣，包包彷彿鍍金，更有紀念價值，可見粉絲們為了吸引黃仁勳的注意都各出奇招。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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黃仁勳2024年同樣為COMPUTEX來台，當時逛展期間，一名身穿白衣的辣妹奮不顧身衝到前面，拿自己的手機殼請黃仁勳簽名，簽完之後辣妹還不滿足，又接著掀開外套，要黃仁勳在她的衣服上再簽一個。
但這名辣妹身穿的是馬甲上衣，領口的位置就卡在胸部上，黃仁勳見狀也愣住，反問辣妹：「你確定嗎？」看到辣妹完全沒在怕、很興奮的樣子，黃仁勳不想掃興，也只好應她的要求簽了上去。
這段畫面事後在網路上瘋傳，引起PTT網友討論，大家看了紛紛留言：「黃仁勳這樣子簽名，算被性騷擾嗎」、「這真的太誇張了啦」、「其實蠻噁的，我說女生」、「黃爸爸也要保護好自己」、「女生感覺是想紅」。就連媒體人周玉蔻都發文痛批，「這位女子做了不恰當的示範，對黃仁勳很不禮貌！」
黃仁勳簽名新招 簽名牌包、鈔票更有紀念價值
而黃仁勳這次來台，多半都幫粉絲簽名在鈔票上，大家也稱這是「發財金」，紛紛裱框掛起來。另外還有人不惜拿自己的香奈兒包包給黃仁勳簽名，多了「Jensen Huang」的字樣，包包彷彿鍍金，更有紀念價值，可見粉絲們為了吸引黃仁勳的注意都各出奇招。
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