中華職棒今（5）日進行2場比賽，中信兄弟在台中洲際棒球場克服5分落後，岳政華在6局下敲出3分砲追進比數，許基宏在8局下敲出關鍵安打超前比分，最終黃衫軍就以7：6逆轉擊敗樂天桃猿。另外一場是統一7-ELEVEn獅在大巨蛋迎戰富邦悍將，獅隊在第7局單局送出6次保送平隊史最差紀錄，最終也以2：6落敗。
岳政華3分砲帶動反攻氣勢 中信兄弟7：6逆轉擊敗樂天
中信兄弟在主場派出鄭浩均迎戰樂天桃猿的艾菩樂，比賽前段樂天桃猿反客為主，在4局上靠著連續保送與安打串聯，加上林政華轟出生涯首支「滿貫砲」重擊，單局灌進5分，一度取得 5：0 的領先。
然而黃衫軍並未就此放棄，在比賽中後段展開了猛烈反撲。6局下中信兄弟把握得分機會，岳政華神來一棒轟出關鍵的3分全壘打，將比分追近僅剩下1分差，隨後兄弟打線持續串聯，單局海灌4分扳平戰局，雙方回到 6：6 平手。
到了8局下，兄弟攻勢再起，在兩出局二壘有人的關鍵時刻，許基宏擊出帶有1分打點的適時安打，打下寶貴的超前分。9局上，兄弟派出終結者吳俊偉登板，雖然遭遇危機但順利關門力保不失，終場中信兄弟就以 7：6 完成5分大逆轉，成功捍衛主場並終止2連敗。
統一單局6保送平對史最差紀錄 富邦悍將6：2贏球
另外在台北大巨蛋的比賽，賽前苦吞3連敗的富邦悍將踢館統一7-ELEVEn獅，獅隊在3局下靠著張翔的三壘安打與陳重廷的適時安打先馳得點，6局下「大學長」陳鏞基敲出適時安打，統一2：0領先。
不過到了7局上，獅隊牛棚突然遭遇嚴重的「控球走鐘」，單局送出多達6次保送平隊史最差紀錄，富邦悍將把握滿壘良機，單局狂灌6分瞬間逆轉戰局，最終富邦就是6：2擊敗獅隊終止3連敗。
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中信兄弟在主場派出鄭浩均迎戰樂天桃猿的艾菩樂，比賽前段樂天桃猿反客為主，在4局上靠著連續保送與安打串聯，加上林政華轟出生涯首支「滿貫砲」重擊，單局灌進5分，一度取得 5：0 的領先。
然而黃衫軍並未就此放棄，在比賽中後段展開了猛烈反撲。6局下中信兄弟把握得分機會，岳政華神來一棒轟出關鍵的3分全壘打，將比分追近僅剩下1分差，隨後兄弟打線持續串聯，單局海灌4分扳平戰局，雙方回到 6：6 平手。
到了8局下，兄弟攻勢再起，在兩出局二壘有人的關鍵時刻，許基宏擊出帶有1分打點的適時安打，打下寶貴的超前分。9局上，兄弟派出終結者吳俊偉登板，雖然遭遇危機但順利關門力保不失，終場中信兄弟就以 7：6 完成5分大逆轉，成功捍衛主場並終止2連敗。
統一單局6保送平對史最差紀錄 富邦悍將6：2贏球
另外在台北大巨蛋的比賽，賽前苦吞3連敗的富邦悍將踢館統一7-ELEVEn獅，獅隊在3局下靠著張翔的三壘安打與陳重廷的適時安打先馳得點，6局下「大學長」陳鏞基敲出適時安打，統一2：0領先。
不過到了7局上，獅隊牛棚突然遭遇嚴重的「控球走鐘」，單局送出多達6次保送平隊史最差紀錄，富邦悍將把握滿壘良機，單局狂灌6分瞬間逆轉戰局，最終富邦就是6：2擊敗獅隊終止3連敗。