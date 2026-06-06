《NOWNEWS今日新聞》今（6）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看，愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽老師拉傑日前因線上課程分潤問題撕破臉，雙方近日終於和解，未料公開對話中也意外洩出她的新戀情；另一方面，百萬YouTuber Ryu坦言歷經感情風波後，業配與頻道收入大幅縮水，甚至已靠打工維生；而孫安佐遭羈押禁見後，母親狄鶯近況也讓外界相當擔憂。
不過更讓外界驚訝的是，愛莉莎莎在回覆中意外提到，當時在尼泊爾協助拍攝的攝影師，如今已成為她的男朋友，還形容對方是「這輩子遇過最棒的靈魂伴侶」。她也坦言，拉傑過去曾有多次讓她受傷的言語，包括指稱「女人過了30歲就失去價值」等說法。對此，拉傑則解釋是教學角度與文化理解不同，並向台灣網友釐清，雙方如今已把話說開，爭議暫時落幕。
Ryu透露，炎上後原本談好的業配陸續泡湯，這幾個月只能變賣寶可夢卡、舊衣服與器材維持生活，甚至到鎌倉一間卡拉OK BAR打工，後來還被委任當店長。他也坦言，雖然頻道有百萬訂閱，但近期YouTube月收入不到5萬日幣，上個月甚至僅有3萬8000日幣。如今重新體會生活壓力後，他也反省過去太安逸，沒有替未來做好風險管理，並表示會回歸初心，繼續記錄在日本鎌倉的真實生活。
身為多年好友的白冰冰近日受訪時談到狄鶯近況，坦言自己有關心對方，但朋友能做的其實有限，「朋友的關心是無效，我們很像阿嬤的立場在勸。」她認為，真正重要的是家庭內部的凝聚力。據報導指出，狄鶯近來幾乎足不出戶，生活大小事多由孫鵬處理，孫鵬也被拍到頻繁外出採買、處理家務，除了要面對兒子的官司問題，還得陪伴情緒低落的妻子，夫妻倆近況讓不少人看了相當不捨。
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不過更讓外界驚訝的是，愛莉莎莎在回覆中意外提到，當時在尼泊爾協助拍攝的攝影師，如今已成為她的男朋友，還形容對方是「這輩子遇過最棒的靈魂伴侶」。她也坦言，拉傑過去曾有多次讓她受傷的言語，包括指稱「女人過了30歲就失去價值」等說法。對此，拉傑則解釋是教學角度與文化理解不同，並向台灣網友釐清，雙方如今已把話說開，爭議暫時落幕。
Ryu透露，炎上後原本談好的業配陸續泡湯，這幾個月只能變賣寶可夢卡、舊衣服與器材維持生活，甚至到鎌倉一間卡拉OK BAR打工，後來還被委任當店長。他也坦言，雖然頻道有百萬訂閱，但近期YouTube月收入不到5萬日幣，上個月甚至僅有3萬8000日幣。如今重新體會生活壓力後，他也反省過去太安逸，沒有替未來做好風險管理，並表示會回歸初心，繼續記錄在日本鎌倉的真實生活。
身為多年好友的白冰冰近日受訪時談到狄鶯近況，坦言自己有關心對方，但朋友能做的其實有限，「朋友的關心是無效，我們很像阿嬤的立場在勸。」她認為，真正重要的是家庭內部的凝聚力。據報導指出，狄鶯近來幾乎足不出戶，生活大小事多由孫鵬處理，孫鵬也被拍到頻繁外出採買、處理家務，除了要面對兒子的官司問題，還得陪伴情緒低落的妻子，夫妻倆近況讓不少人看了相當不捨。