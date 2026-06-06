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▲愛莉莎莎（右）與瑜伽老師和好了（圖／翻攝自愛莉莎莎IG@goodalicia）

《NOWNEWS今日新聞》今（6）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看，愛莉莎莎與尼泊爾瑜伽老師拉傑日前因線上課程分潤問題撕破臉，雙方近日終於和解，未料公開對話中也意外洩出她的新戀情；另一方面，百萬YouTuber Ryu坦言歷經感情風波後，業配與頻道收入大幅縮水，甚至已靠打工維生；而孫安佐遭羈押禁見後，母親狄鶯近況也讓外界相當擔憂。網紅愛莉莎莎先前與尼泊爾瑜伽老師拉傑夫妻合作推出線上瑜伽課程，卻因分潤與溝通問題鬧翻，雙方一度隔空互控。事件延燒多日後，拉傑4日晚間透過Instagram公開和解內容，表示一切主要來自誤會與文化落差，也證實課程總收益達新台幣427萬元，目前正用這筆錢建造新工作室並安頓家人。不過更讓外界驚訝的是，愛莉莎莎在回覆中意外提到，當時在尼泊爾協助拍攝的攝影師，如今已成為她的男朋友，還形容對方是「這輩子遇過最棒的靈魂伴侶」。她也坦言，拉傑過去曾有多次讓她受傷的言語，包括指稱「女人過了30歲就失去價值」等說法。對此，拉傑則解釋是教學角度與文化理解不同，並向台灣網友釐清，雙方如今已把話說開，爭議暫時落幕。百萬YouTuber Ryu前年離婚後，又因與中國女畫家分手風波捲入家暴指控，形象受到重創，也讓工作邀約大幅減少。他近日在新影片中公開近況，坦言銀行存款只剩4萬日幣，約新台幣7800元，但每月房租卻高達13萬日幣，讓他只能苦笑面對現實。Ryu透露，炎上後原本談好的業配陸續泡湯，這幾個月只能變賣寶可夢卡、舊衣服與器材維持生活，甚至到鎌倉一間卡拉OK BAR打工，後來還被委任當店長。他也坦言，雖然頻道有百萬訂閱，但近期YouTube月收入不到5萬日幣，上個月甚至僅有3萬8000日幣。如今重新體會生活壓力後，他也反省過去太安逸，沒有替未來做好風險管理，並表示會回歸初心，繼續記錄在日本鎌倉的真實生活。孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐日前因涉嫌違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等案件，遭法院裁定羈押禁見。事件爆發後，狄鶯身心狀態備受關注，甚至一度傳出被目擊獨自在淡水海邊徘徊，讓外界相當擔憂。身為多年好友的白冰冰近日受訪時談到狄鶯近況，坦言自己有關心對方，但朋友能做的其實有限，「朋友的關心是無效，我們很像阿嬤的立場在勸。」她認為，真正重要的是家庭內部的凝聚力。據報導指出，狄鶯近來幾乎足不出戶，生活大小事多由孫鵬處理，孫鵬也被拍到頻繁外出採買、處理家務，除了要面對兒子的官司問題，還得陪伴情緒低落的妻子，夫妻倆近況讓不少人看了相當不捨。