我是廣告 請繼續往下閱讀

別空腹吃荔枝 營養師：沒熟也不要碰

空腹食用會刺激胰島素分泌過多

不要空腹吃

不要一次吃過量

沒熟的荔枝也不要碰

荔枝營養價值高 營養師：助舒緩緊張焦慮

夏天到，除了西瓜、芒果外，少不了一小顆、晶瑩剔透的荔枝。但營養師提醒，荔枝屬於高GI水果，若空腹吃可能會導致血糖控制不佳的人出現冒冷汗、突發性低血糖；也建議一次吃5、6顆為限，不要過量。曾有患者每天吃一串玉荷包，就導致血糖飆高，進而昏迷送醫。進入荔枝盛產的季節，香甜多汁、晶瑩剔透的果肉，讓人忍不住一顆接一顆；但要留意，若吃太多可能會引發俗稱「荔枝病」的低血糖症狀。營養師高敏敏指出，曾經在門診遇過一位奶奶因為太愛吃荔枝，特別是產量少、果肉細緻的「玉荷包」，家人為了孝敬，每天都準備給個案吃，而奶奶也每天都吃一串，後續卻出現血糖飆高，昏迷送醫。高敏敏說，荔枝屬於高GI水果，，反而讓血液中的葡萄糖含量大量下降。「血糖控制不佳者」極易出現沒力、冒冷汗與突發性低血糖；若有不適，應立刻補充糖水或果汁救急，無法改善則須盡速就醫。高敏敏建議，吃荔枝仍有注意事項，包括，且，尤其糖尿病、高血脂、控制醣份者更要注意份量，避免血糖波動、血脂肪飆高；營養師說，一次吃5至6顆即可。另外，若是，高敏敏提到，容易影響醣值新生、抑制葡萄糖代謝路徑、造成血糖異常。不過，正確吃荔枝仍可得到相當多的營養成分。高敏敏說，荔枝有充足的維生素C，可保護細胞、修復組織；有機酸豐富，包括檸檬酸、精氨酸、色氨酸等胺基酸，可提升新陳代謝；富含鉀更可舒緩緊張焦慮。