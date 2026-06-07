有部分民眾為了節省，會在快用完的洗碗精、洗髮精、沐浴乳等瓶子裡加水繼續使用。但「無毒教母」譚敦慈就提醒，在這些物品裡面加水再繼續用，不僅會讓洗碗精等殺菌效果降低，還可能導致罐子裡細菌暴增。
加水效果差 洗過瓶子再裝補充包
譚敦慈在節目《祝你健康》中分享，曾有國家衛生單位調查，洗碗精如果加水稀釋，殺菌效果就會變差，而且瓶子內也會開始滋生細菌。如果想要使用補充包，譚敦慈建議，要先把瓶子洗乾淨、晾乾，能降低裡面的細菌含量，也可以倒入一些酒精刷洗，乾燥後再把補充包倒入。
有些民眾覺得洗碗精濃度太高，會讓手受傷，所以會加水稀釋洗碗精，譚敦慈表示，如果要稀釋洗碗精，不要直接加入瓶子中，因為倒水進去瓶子裡，會導致細菌滋生，而是要先把洗碗精倒出來，再加水稀釋。
自來水含細菌 加水最好3天內用完
沐浴乳、洗髮精等加水稀釋，也可能會增加細菌、微生物含量，皮膚科醫師蔡逸姍曾在臉書粉專提醒，因為自來水並不是完全無菌，如果把自來水加進沐浴乳、洗髮精、洗手乳等瓶子裡，可能會增加瓶子裡的細菌、微生物含量。
而且加水也會稀釋這些清潔劑的防腐劑濃度，讓清潔劑效果降低，要是放上1到2個月，會更容易變質。蔡逸姍指出，如果剩下的量2到3天會用完，還是可以加水稀釋使用，也可以加入煮過後、放涼的水，減少細菌量。
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譚敦慈在節目《祝你健康》中分享，曾有國家衛生單位調查，洗碗精如果加水稀釋，殺菌效果就會變差，而且瓶子內也會開始滋生細菌。如果想要使用補充包，譚敦慈建議，要先把瓶子洗乾淨、晾乾，能降低裡面的細菌含量，也可以倒入一些酒精刷洗，乾燥後再把補充包倒入。
有些民眾覺得洗碗精濃度太高，會讓手受傷，所以會加水稀釋洗碗精，譚敦慈表示，如果要稀釋洗碗精，不要直接加入瓶子中，因為倒水進去瓶子裡，會導致細菌滋生，而是要先把洗碗精倒出來，再加水稀釋。
沐浴乳、洗髮精等加水稀釋，也可能會增加細菌、微生物含量，皮膚科醫師蔡逸姍曾在臉書粉專提醒，因為自來水並不是完全無菌，如果把自來水加進沐浴乳、洗髮精、洗手乳等瓶子裡，可能會增加瓶子裡的細菌、微生物含量。
而且加水也會稀釋這些清潔劑的防腐劑濃度，讓清潔劑效果降低，要是放上1到2個月，會更容易變質。蔡逸姍指出，如果剩下的量2到3天會用完，還是可以加水稀釋使用，也可以加入煮過後、放涼的水，減少細菌量。