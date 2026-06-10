《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（10）日的娛樂新聞搶先看，啦啦隊女神林襄與球員馬傑森2023年戀情見光死，但近日卻死灰復燃，被拍到十指緊扣約會，外傳兩人根本沒真正分手過。沈玉琳罹患血癌住院治療後，近日滿血回歸，但他錄外景節目時卻被周刊拍到，在路邊違規吸加熱菸。《鐵拳教育》開播後爆紅，一名台灣女網紅分享，自己正是其中飾演學生的臨演。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌林襄、馬傑森舊情復燃？牽手約會被拍　疑根本沒分只是轉地下戀

林襄2023年還在樂天桃猿應援時，被拍到與同隊的馬傑森約會，戀情因此曝光，但約2個月後，林襄就在節目上坦言與馬傑森「沒什麼聯絡了」，宣告分手。不過據《鏡週刊》報導，林襄近日又被直擊與馬傑森牽手外出，兩人互動非常自然，彷彿老夫老妻，舊情復燃。但也有傳聞稱，其實兩人根本沒分手，只是轉地下戀，小心經營戀情罷了。

📌沈玉琳罹血癌還不戒菸！禁菸區3度開抽　讓工作人員吸二手菸

58歲的沈玉琳先前因血癌暫別螢光幕，休養8個月後才重返職場，但近日他錄新節目《人生無限好公司》在西門町出外景時，卻被拍到在路邊禁菸區抽加熱菸。據《CTWANT》報導，沈玉琳錄影期間3度違規，最高可能被開罰1萬元，而他此舉更是拿自身健康開玩笑，因血癌患者抽菸恐導致病況加劇。

▲沈玉琳抗癌成功後，近期開始復出公眾眼前。（圖／記者朱永強攝）
▲沈玉琳抗癌成功後，近期開始復出公眾眼前。（圖／記者朱永強攝）
📌《鐵拳教育》有台灣演員！角落學生就是她　興奮喊：沒有被剪掉

Netflix原創韓劇《鐵拳教育》上線後好評不斷，帶動一股討論熱潮。近日一名台灣女網紅Rina則分享，自己正是《鐵拳教育》中的學生臨演，好幾幕畫面她都出現在角落，雖然沒任何台詞，不過Rina看到自己的臉出現在Netflix上，還是相當興奮，直呼：「終於上了！！還沒有被剪掉。」

▲《鐵拳教育》中的臨演藏台灣人，也就是在韓國居住的Rina（左下）。（圖／Rina IG@rinaa_mochi）
▲《鐵拳教育》中的臨演藏台灣人，也就是在韓國居住的Rina（左下）。（圖／Rina IG@rinaa_mochi）

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 
相關新聞

林襄遭男友嫌棄像屁妹、沒質感！被PUA吐自卑過往：是我不夠好嗎

林襄才卸下主持棒又接新挑戰！搭檔歐漢聲狂讚：根本年輕版蔡依林

沈玉琳大病初癒回歸《熱吵店》！驚喜同台Melody：為了妳放棄治療

《鐵拳教育》金武烈私下超暖！陪SJ利特熬過軍隊重度憂鬱低潮

藍詩孟編輯記者

畢業於文化大學新聞學系、在新聞業打滾第6年的編輯，目前專攻娛樂議題，長期關注影視圈動態與明星生活點滴。熱愛挖掘八卦、追尋真相，並在龐雜的訊息洪流中，為讀者篩選最有價值、最具討論度的內容。平時不僅密切留...