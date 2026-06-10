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▲沈玉琳抗癌成功後，近期開始復出公眾眼前。（圖／記者朱永強攝）

▲《鐵拳教育》中的臨演藏台灣人，也就是在韓國居住的Rina（左下）。（圖／Rina IG@rinaa_mochi）

《NOWNEWS今日新聞》為各位帶來今（10）日的娛樂新聞搶先看，啦啦隊女神林襄與球員馬傑森2023年戀情見光死，但近日卻死灰復燃，被拍到十指緊扣約會，外傳兩人根本沒真正分手過。沈玉琳罹患血癌住院治療後，近日滿血回歸，但他錄外景節目時卻被周刊拍到，在路邊違規吸加熱菸。《鐵拳教育》開播後爆紅，一名台灣女網紅分享，自己正是其中飾演學生的臨演。林襄2023年還在樂天桃猿應援時，被拍到與同隊的馬傑森約會，戀情因此曝光，但約2個月後，林襄就在節目上坦言與馬傑森「沒什麼聯絡了」，宣告分手。不過據《鏡週刊》報導，林襄近日又被直擊與馬傑森牽手外出，兩人互動非常自然，彷彿老夫老妻，舊情復燃。但也有傳聞稱，其實兩人根本沒分手，只是轉地下戀，小心經營戀情罷了。58歲的沈玉琳先前因血癌暫別螢光幕，休養8個月後才重返職場，但近日他錄新節目《人生無限好公司》在西門町出外景時，卻被拍到在路邊禁菸區抽加熱菸。據《CTWANT》報導，沈玉琳錄影期間3度違規，最高可能被開罰1萬元，而他此舉更是拿自身健康開玩笑，因血癌患者抽菸恐導致病況加劇。Netflix原創韓劇《鐵拳教育》上線後好評不斷，帶動一股討論熱潮。近日一名台灣女網紅Rina則分享，自己正是《鐵拳教育》中的學生臨演，好幾幕畫面她都出現在角落，雖然沒任何台詞，不過Rina看到自己的臉出現在Netflix上，還是相當興奮，直呼：「終於上了！！還沒有被剪掉。」