恐怖漫畫迷又有活動了，《2026伊藤潤二狂熱 城市夜行路跑》今（11）日開放報名，活動將於8月在新北、台中兩地登場。結合夜間路跑、沉浸式場景、大型裝置與限定物資，參加者將於農曆七月的夜色中穿梭城市街道，與《人頭氣球》、《富江》、《十字路口的美少年》等伊藤潤二經典角色相遇，體驗這位日本恐怖漫畫大師筆下那令人不安卻又無法移開視線的世界。
本次活動以「城市夜行」為概念打造夜間路跑體驗，不同於白天的路跑活動，現場將透過燈光、音效與場景營造沉浸式氛圍。跑者沿著夜間路線前進的同時，也將一步步走進伊藤潤二的怪談世界，感受充滿詭譎感的恐怖美學。
巨型人頭氣球漂浮夜空 富江、美少年走出漫畫
活動現場將設置多座大型主題拍照裝置，其中最受矚目的莫過於《人頭氣球》中的巨型人頭氣球。作品裡令人毛骨悚然的人臉氣球將以大型裝置形式出現在活動現場，重現伊藤潤二經典名作中的恐怖畫面。
《十字路口的美少年》經典場景也將搬到現場，參加者可以親自向神秘美少年提出自己的疑問，體驗作品中的愛情占卜橋段。伊藤潤二筆下最具代表性的角色《富江》同樣不會缺席，現場將呈現富江不同樣貌與形象，讓粉絲近距離感受她既美麗又令人不寒而慄的魅力。
蛞蝓少女爬上肩膀 限定物資同步曝光
除了主題裝置外，本次活動也推出三大組別，將伊藤潤二作品中的恐怖元素融入限定周邊商品之中。最吸睛的商品為「蛞蝓少女肩上娃娃」，可固定於肩膀、手臂與背包上，重現經典短篇《蛞蝓少女》的獨特造型；另一項話題商品則是「雙一詛咒三件套」，包含蠟燭頭帶、鐵槌與詛咒娃娃，讓粉絲能化身作品中的人氣角色雙一。
富江主題系列商品也同步推出，包括冷水瓶、兩用頸枕、大浴巾等實用周邊，將伊藤潤二作品中的恐怖美學融入日常生活。不少粉絲看完物資內容後也笑稱，「根本不是來跑步，是來買周邊的。」
展覽、電影接連登場 伊藤潤二熱潮持續延燒
近年伊藤潤二作品話題不斷，除了《閣樓的長髮》宣布推出真人版電影外，《聰明鎮》也入選2026台北電影節「星光首映」單元；還有即將於6月18日起舉辦的《伊藤潤二展 誘惑》，讓粉絲近距離感受《富江》、《漩渦》、《人頭氣球》等經典作品魅力。隨著展覽、電影與各類聯名活動陸續登場，如今再推出主題夜跑，也讓伊藤潤二熱潮持續延燒。
🟡《2026伊藤潤二狂熱 城市夜行路跑》活動資訊
📌新北場：8月22日（六）新北微風運河
📌台中場：8月29日（六）台中東海大學
📌報名時間：6月11日中午12:00起
📌報名網站：朗朗報名網
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巨型人頭氣球漂浮夜空 富江、美少年走出漫畫
活動現場將設置多座大型主題拍照裝置，其中最受矚目的莫過於《人頭氣球》中的巨型人頭氣球。作品裡令人毛骨悚然的人臉氣球將以大型裝置形式出現在活動現場，重現伊藤潤二經典名作中的恐怖畫面。
《十字路口的美少年》經典場景也將搬到現場，參加者可以親自向神秘美少年提出自己的疑問，體驗作品中的愛情占卜橋段。伊藤潤二筆下最具代表性的角色《富江》同樣不會缺席，現場將呈現富江不同樣貌與形象，讓粉絲近距離感受她既美麗又令人不寒而慄的魅力。
除了主題裝置外，本次活動也推出三大組別，將伊藤潤二作品中的恐怖元素融入限定周邊商品之中。最吸睛的商品為「蛞蝓少女肩上娃娃」，可固定於肩膀、手臂與背包上，重現經典短篇《蛞蝓少女》的獨特造型；另一項話題商品則是「雙一詛咒三件套」，包含蠟燭頭帶、鐵槌與詛咒娃娃，讓粉絲能化身作品中的人氣角色雙一。
富江主題系列商品也同步推出，包括冷水瓶、兩用頸枕、大浴巾等實用周邊，將伊藤潤二作品中的恐怖美學融入日常生活。不少粉絲看完物資內容後也笑稱，「根本不是來跑步，是來買周邊的。」
近年伊藤潤二作品話題不斷，除了《閣樓的長髮》宣布推出真人版電影外，《聰明鎮》也入選2026台北電影節「星光首映」單元；還有即將於6月18日起舉辦的《伊藤潤二展 誘惑》，讓粉絲近距離感受《富江》、《漩渦》、《人頭氣球》等經典作品魅力。隨著展覽、電影與各類聯名活動陸續登場，如今再推出主題夜跑，也讓伊藤潤二熱潮持續延燒。
🟡《2026伊藤潤二狂熱 城市夜行路跑》活動資訊
📌新北場：8月22日（六）新北微風運河
📌台中場：8月29日（六）台中東海大學
📌報名時間：6月11日中午12:00起
📌報名網站：朗朗報名網